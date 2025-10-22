

彼女が現在やっていることと「これからのこと」（写真：今井康一撮影）

【写真】50歳を迎えようとしている今も輝いている大橋マキさん

人生100年時代。キャリアも私生活も花を咲かせるのは1度だけではもったいない。四季咲きの花のように年齢と経験を重ねるごとに自分だけの花を何度でも咲かせている人々がいる。コラムニスト・芳麗さんが紐解く、新しい時代の人物伝。

今回登場するのは大橋マキさん（48※10月30日で49歳を迎える）。

前編では、テレビ局のアナウンサーという華やかな道に導かれながらも、“体の声”に従ってキャリアを作り直した過程をたどった。現在は一般社団法人「はっぷ」で葉山（神奈川県・三浦半島）を拠点に、シニア世代の活躍と交流の場を運営している。

後編では、なぜシニア世代に関わる仕事を立ち上げたのか。現在の生活ぶりとともに、長年の現場経験から見えてきたエイジングの秘訣と、「何度でも開花するヒント」を聞く。

前編：大橋マキさん｢人気アナ｣を辞め進んだ意外な"道"

高齢者との関わりは「楽しい」

――大橋さんが代表を務めている「はっぷ」は、シニア世代が畑仕事やガーデニングなどを通じて、自分を生かし、人とつながる場所です。なぜシニア世代と関わろうと思ったのですか？

最初は、葉山社協（社会福祉協議会）から「介護者のためのアロマ講座」を頼まれて、やらせていただいたのがきっかけでした。

そのあと定期的に地域の方々にお会いするうちに、せっかく葉山に暮らしているなら、小瓶に入った精油だけでなく、足元の自然をみんなで楽しみたいなと考えるようになって。「みんなで畑をやりませんか？」と声をかけたのがはじまりです。

さまざまな世代が参加していますが、とりわけシニア世代の方々が通える場を作りたいと思ったのは、アロマセラピストとして病院に勤務して高齢者の方に関わっていた経験もありますし、シンプルに楽しいからです。

【写真で見る】大橋マキさんの今（8枚）

――楽しい、といいますと？

人生の先輩でもあるシニアの方々って、本当に面白いんですよ。エネルギーもユーモアもあって、おちゃめで、経験や知恵がいっぱいあって。

皆さん畑で土いじりをしているだけでも、さまざまな記憶がよみがえって、興味深い昔話をしてくださったり、貴重な手仕事や季節の食材を使ったレシピなんかを教えてくださったりすることも多いんです。

地域の活動だから個を活かせる

――現場で特に印象的だった出来事はありますか？

たくさんあります。

あるシニアの方が1カ月ほどいらっしゃらず、「先月はお休みでしたね」と声をかけたら、ご家族が亡くなられたことを打ち明けてくださいました。「また、ここに来なくちゃと思って」とおっしゃってくださって。そういった場を地域に開き続けていくことの大切さを感じました。

普段はそれぞれの人生がある。それでも同じ場に通って何気なく言葉を交わすことで、新しい交流や心地よい温かさが生まれるのを感じています。



石井ファーム直営の葉山マルシェにある互近助ガーデンの仲間たちと（写真：大橋さん提供）

――理想的な場に育っているんですね。

もちろん、同じ場で作業していれば、ときには行き違いが起こることもあります。

先日は、植物クラフトづくりに使うリボンをめぐって、おばあさん同士が「私もこの色がいい」と取り合いになりそうな流れに。その日は娘が手伝いに来ていて、「どうしよう」と戸惑っていましたが（笑）。同じ場で手を動かすうちに自然と仲直りして、最後は「あなたにその色、似合うわよ」なんて笑いあって過ぎました。

ここでは肩書を脱いで“葉山の人”として会えるから、皆さん、“素”のままだし、“自由”なんです。

――さまざまな経歴と個性の集まり。運営は大変な面もありますよね。

大変は大変ですけど、みんなで集ったり手や体を動かしたりすることは、とても楽しくて有意義なことだなと。

畑仕事やガーデニング以外にも、さまざまなプロジェクトを企画していて。その内容に合わせて、メンバーそれぞれの特技や今の状況に応じて関わってもらっています。

いわゆる“ジョブ・クラフティング（現在の仕事を個々の強み・価値観に合わせて工夫して作り替えたり、仕事を自分なりに解釈したりすること）”が起こればいいなと、その方に委ねる部分も大切にしています。

――ジョブ・クラフティングは近年、取り入れている企業も少しずつ増えていますよね。営利組織では、難しい面もあると思いますけど。

清掃のお仕事にその方らしさを盛り込んで、楽しみややりがいを感じながら取り組んでいる事例など、よく知られていますよね。非営利組織であり、こういった地域コミュニティの活動だからこそ、さまざまな個々の力を活かせる自由度は大きいのかなと。そこには大きな意味があると感じています。

――仕事や子育てを卒業したあとも、人とつながりながら自分を活かして生きられる場があるって、すごく幸せなことです。

1人で速く進むよりも、大勢で時間をかけてゆっくり進むほうが遠くに行けるということわざもありますよね。ここがますますそういう場になればいいなと思っています。



「はっぷ」で作ったお茶や冊子（写真：今井康一撮影）

家族最優先というブレない軸

――現在は、どんな日常を過ごされていますか？

葉山に拠点をおいて、15年になります。

海も山もあって、気持ちのいい場所です。先日は家の前でイノシシに出くわしました。 急いで娘を迎えにいかなきゃと、ビーチサンダルで玄関を飛び出したら、130センチくらいのイノシシが2頭。怖いと思う前に2頭とも走り去っていきましたが、地元の方々からは「無事でよかった」と言われました。

それから今、大学院に通っています。長女とほぼ同世代の子たちも一緒に学んでいて、「ママ」なんて呼んでくれる20歳以上年下の先輩もいます（笑）。

「はっぷ」を立ち上げて、現場でできることをやってきたからこそ、大学院ではその経験を裏付けるための理論を学びたいと思っています。非営利組織の運営は複雑で課題も多いので、しっかり学んで現場が無理なく持続できる仕組みを整えていきたいなと。現場を支えてくれる仲間たちのためにも頑張らないと、と思っています。

――プライベートでは、2人のお子さんがいらっしゃいますね。

上の娘は18歳になりました。私に似ていて真っ直ぐで不器用なんです。思春期を迎えて、何かと葛藤しながらも前に進んでいるのを見ながら、「大丈夫。何とかなるよ」と思いながら、そっと見守っています。

――仲が良いんですね。多忙ななかでも、仕事とご家庭としっかり両立されてきたんだろうなと。

家族に甘えっぱなしですが、家族は最も大切です。私は2度の流産を経験しています。その経験を経て、子どもたちに出会えたことは、何よりの幸せだと感じています。

人の出会いは一期一会ですが、家族も一期一会。できる限り今このときをともに過ごして、大切な瞬間をともに味わいたい。人生には限りがありますし、どんなときも家族とともに生きることに迷いはなかったです。

――身近な人と一緒に時間を過ごすことが、何より大切なんですね。

そうですね。「はっぷ」の仲間もそうです。法人を設立する前から10年以上をともに過ごしてきた仲間もいて。みんな紆余曲折の人生を歩んで、孫が生まれた仲間もいます。

家族や「はっぷ」の仲間は、お互いの人生の“目撃者”ですよね。うれしいことや苦労も含めて、お互いの人生を見守り続けている。そんな存在がいることがありがたいです。



2人のお子さんとは仲よし（写真：今井康一撮影）

歳をとっていくことについて

――年齢を重ねることについてどう捉えていますか？

私も来年には50歳になります。健康状態や容貌の変化に不安がないわけではありません。

でも、人生の先輩方の背中を見て感じるのは、歳をとったからといって、エネルギーが減るわけではないということ。もちろん、体力は衰えもするでしょうが、人間としてのエネルギーはむしろ増している方も多いし。

――わかります。年齢を重ねるとその人らしさが濃くなっていくような。

エネルギーの出し方とか、輝き方が変わるんだと思います。SNSで見かける“キラキラ”とは異なる、いぶし銀の輝きを放っていらして惹かれます。私の場合、もともといぶし銀が好きなので、年をとるって素敵だなぁと。

――日頃から多くのシニア世代と接している大橋さんならではの言葉です。年をとるコツも先輩方から学んでいますか？

たくさん学んでいますが、いちばんは好奇心でしょうか。好奇心旺盛で楽しいことや新しい出会いに向かっている先輩方は、何歳になっても人生を楽しんでいらっしゃるなと感じます。



取材協力：カフェテーロ葉山（写真：今井康一撮影）ウェブサイトはこちら

上の世代の方々のクリエイティビティって、本当にすごいですよね。ものが少ない時代を生きてきたからこその、食卓を工夫して彩る力や、身の回りから遊びを生む力には魅了されます。

それから、忘れる力とユーモアも。どの世代にも必要なものですけど、人生の悲喜こもごもも、体の変化も、仲間と笑い飛ばせたり、ネガティブなことは図々しく忘れちゃうくらいのほうが健やかだなと、先輩方から学びました。

私は、ゲラゲラ楽しそうに笑うおばあちゃんになりたいなって思って、この活動を続けているのかもしれません。

全力で咲いて倒れる姿は美しい

――前向きな学びですね。

何歳になっても、その人ならではの生き方、花開き方があって、どれも美しいなといろんな人に出会って学びました。

自然からも学んでいます。花が次々に咲く時期があれば、ある日、一気に枯れて倒れることもある。その全力で咲いて倒れる姿って、潔くて美しいなとも感じるんです。私もあんなふうに季節ごとに力を尽くしていけたら。

――今後やりたいことはありますか？



芳麗さんによる連載はこちら

シンプルに、楽しく自由に生きられたらなと。私にとって幸せは“Do”じゃなくて“Be”。何かを得て幸せになるのではなく、ただみんなで笑っていたい。

これまで一緒に歩いてきた家族や仲間に幸せでいてほしいという気持ちは真っ先にあります。「はっぷ」の活動もより充実させていけたらと思いますが、先に広げようとするのではなく、目の前でやれることを大切にしながら、結果として広がっていけばいい。

ここで蒔いた種が娘たちの世代の大変さを少しでも軽くするものになったらうれしいです（前編はこちら）。

大橋マキ：アロマセラピスト／一般社団法人はっぷ 代表



1976年生まれ。99年フジテレビに入社し、アナウンサーとして活躍。退社後はイギリスで植物療法を学び、その後、アロマセラピストとして6年間都内病院で高齢者のためのアロマ施術に従事する他、自身のアロマブランドの商品開発や空間演出、香りによる企業ブランディングなども行う。地元、葉山町ではガーデニングや植物を活用してハッピーエイジングをサポートする「一般社団法人はっぷ」の代表も務める。葉山の昔語りを聞き取って地域の植物活用術をまとめた書籍『葉山和ハーブ手帖』（一般社団法人はっぷ）が好評。2025年春より大学院にて地域の多セクター連携によるインクルーシブな活動に関する研究をしている。

（芳麗 ： コラムニスト）