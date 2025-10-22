21日（現地時間）、UEFAチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第3節でアーセナルとアトレティコ・マドリードが対戦し、4-0でアーセナルが勝利した。



シーズン序盤から好調なチーム同士の対戦は、ホームのアーセナルが比較的優勢に試合を進めるも互いに決定機はなく、前半を0-0で折り返す。



しかし、後半に入ってアーセナルの攻撃が一気に加速する。57分、敵陣深くの左サイドでフリーキックを獲得し、キッカーのデクラン・ライスはゴール前に浮き球のパスを供給。これにガブリエウ・マガリャンイスが走り込みながら頭で合わせて先制点を奪うと、64分にはマイルズ・ルイス・スケリーがドリブルで中央を突破し、相手を引きつけてから左サイドのガブリエウ・マルティネッリにラストパス。同選手がこれを右足で確実にゴールに流し込み、アーセナルがリードを2点に広げる。





アーセナルのゴールショーはさらに続き、67分にヴィクトール・ギェケレシュがエベレチ・エゼのシュートのこぼれ球をゴール前で拾って押し込み3点目をあげると、同選手は直後の70分にもコーナーキックからのこぼれ球に詰めて追加点をマーク。エースストライカーであるギェケレシュの活躍でアーセナルが一気に大量リードを奪う。アトレティコは終盤になって攻勢に転じる場面もあったが、強度が落ちないアーセナルの守備の前に攻撃の糸口を掴むことができず、無得点のままタイムアップ。アーセナルが4-0でアトレティコ相手に快勝し、リーグフェーズ3連勝を飾った。