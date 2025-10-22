

アナウンサーを辞めアロマセラピーの道に進んだ理由とは――（写真：今井康一撮影）

人生100年時代。キャリアも私生活も花を咲かせるのは1度だけではもったいない。四季咲きの花のように年齢と経験を重ねるごとに自分だけの花を何度でも咲かせている人々がいる。コラムニスト・芳麗さんが紐解く新しい時代の人物伝。

今回、登場するのは大橋マキさん（48※10月30日で49歳を迎える）。

元フジテレビのアナウンサーとして知られながらも、その後はアロマセラピストとして病院勤務なども経験。現在は、葉山を拠点に一般社団法人「はっぷ」の代表理事として地域活性化に努めるなど、異色のキャリアと人生をひらいています。

前編では、これまでの大橋さんのキャリアをたどりながら、後悔のない決断と人生について伺いました。

肩書を脱いでつながれる場を

――まずは、現在の活動、大橋さんが主催されている「はっぷ」について教えてください。

葉山（神奈川県・三浦半島）を拠点に、植物を介していろんな人と出会いつながる場を作り続けています。

活動の軸は、畑仕事やガーデニング、植物を活用したプログラムの提供など。非営利の団体ですが、お庭のオーナーさんやリハビリテーション病院から有償でお庭管理やプログラム提供を委託いただいたりもしています。ほかにも、季節のお茶を製造したり、書籍を制作したり……。

現場ごとにテーマが違って、認知症の方が参加する現場もあれば、元気なシニアの方々が健康づくりのために参加する介護予防の場もあります。

――シニア世代の活躍の場づくりでもあるんですね。

そうですね。引退後も皆さん、豊かな経験や個性をお持ちです。それを持ち寄って一緒に何かできたら、お互いに刺激や学びもあり、日々も人生も豊かになるかなと。何より、みんなが肩書を脱いで、「ただのご近所さん」として会える場所を作りたかったんです。

――人生100年時代ですし、そういった場所やコミュニティは、ますます必要ですよね。

そう思います。でも現状、そういう場は意外と少ない。ないなら作ろうと思ったのがきっかけです。「はっぷ」は10年以上活動していますが、社団法人としては2018年に設立しました。



アナウンサー時代の「違和感」について（写真：今井康一撮影）

アナウンサー時代の「違和感」

――大橋さんといえば、フジテレビのアナウンサーとして活躍していた印象が強いのですが、まったく違う道を歩まれていることに驚きました。

もう25年も前のことですが、覚えていてくださる方も多くてありがたいです。ただ、フジテレビに在籍していたのは、2年間と短かったんです。今振り返ってみると、無知だからこその無謀な行動だったなとも思います。

新人として恵まれた環境で、貴重な出会いや経験もたくさんありました。それでも、やはり、当時の私にとってテレビのお仕事には、大きな違和感があって。

――どんな違和感ですか？

自分の足で歩けていない心地悪さ、でしょうか。

誰かに何かを伝える仕事をしたいとアナウンサーになったのに、当時の自分には知識や経験も足りず、自分が腹落ちしたうえで言葉を伝えることができませんでした。

スタジオで強いライトを浴びて、テレビで言葉を発しているものの、実際は皆さんが担いでくださるお神輿に乗っているだけ。そんな状況に自分の力ではどうにもならない焦りを感じていました。

――笑顔の裏には、葛藤があったんですね。

何だか現実感のない日々でした。

朝、ゆりかもめでお台場へ向かう途中、すれ違う観光客の方たちを見ながら、「私はどこへ向かっているんだろう」と。電車の窓から、フジテレビの丸い銀色の球体を眺めながら、ぼんやり思うことが増えていって……。

――転機はどこにあったのでしょう。

とある女性向けの番組で、アロマセラピーを初めて体験したことです。撮影中、セラピストさんが私の足に触れて施術してくださる場面があったのですが、カメラが回って緊張感があるにも関わらず、深くリラックスして。思わずうとうとと眠ってしまいそうになるくらい。

植物の力、香りの力、そして、人に触れてもらうことの力って、すごいなと。会ったばかりの人の心と体をこんなにも開くコミュニケーションに驚いて、学びたいと直感的に強く思いました。



「違和感があったら自分に立ち返る」（写真：今井康一撮影）

コルセットの痛みと母の手の温もり

――大きな出会いだったんですね。

はい。というのも、アロマセラピーを受けているとき、ある記憶がフラッシュバックしたんです。私は中高の6年間、「脊柱側弯（そくわん）症」という病気のため、コルセットをつける治療を受けていました。

真ん中に鉄の棒が入っているプラスチック製のコルセットを、鎖骨の下から腰骨あたりにギュッと巻きつけて、日中も就寝中も外すことができなかったんです。常に違和感や痛みがあったし、体が痣（あざ）だらけになってしまう。

そんなとき、母が「操体法」という運動療法を学んでくれて、お風呂上がりの私を畳の部屋に寝かせて、背中をさすってくれたんです。その手の温かさは今も覚えています。その記憶が、アロマセラピーを受けている瞬間によみがえったんです。

この痛みと癒やしは、私にとっての原体験だなと。

現実感のない多忙な日々、自分が自分でなくなってしまうような感覚がありましたが、いったん、自分の五感に立ち返ろう、体の声に素直になろうと思いました。

――体の声が大橋さんの道しるべになった？

そうですね。思春期に病を患っていたので、特に鮮明に感じたのかもしれませんが、私に限らず、体で感じることにはうそがないと感じます。

心は無理が利きますけど、体は正直だと私は思っています。だから、人生やキャリアに迷った時に、体に従うというのは1つの術なんだろうなと。

あのとき、心身で感じた違和感を見逃さず進む道を変えたことは、人生における最初の大きな決断でしたが、自分らしい人生を歩むための決断だったなと思います。そのあとも、違和感があったら自分に立ち返る、動いてみるというのはずっと大事にしています。

――フジテレビを辞められたあと、アロマセラピストという体をケアする仕事に就かれました。アロマセラピーの先進国であるイギリスで学ばれて、帰国後は、病院にも勤務されていたんですよね。

自分の原体験に響いた世界を追いかけてみようと思ったのが始まりでしたが、現場に関わってみないと体感できないなと思って。都内の大きな病院で6年半、勤務していました。患者さんには高齢の方が多く、自宅で暮らすことが難しくなった方々が集う居宅型の病院でした。

私はアロマセラピストとして、医療とは違ったアプローチでお力になれていたかなと思います。病院で療養生活を送っている方々は、外の季節感を感じる機会も少ないですし。植物による癒やし効果も得られるアロマは、喜んでいただけたかなと。

ケアで、エネルギーをいただく

――特に印象に残っていた出来事はありますか？

忘れられない経験はいくつもあります。

まだセラピストとして初期の頃、発話が難しいと伺っていた患者さんに、ケアを続けていたときのこと。その方は投薬の副作用でうなり声が出てしまうと伺っていました。

なんとなくお1人にしてしまうのが忍びなくて、一緒に「うー」と声を出しながら施術をしてしまったんです。するとその方が突然「そんなことしなくていい」と、はっきりと言葉を返してくださったことがありました。

また、別の日は施術を終えたときに「ありがとうございました」と伝えたら、「あり……」まで音になって、その先は唇の動きで「ありがとう」と伝えてくださって。その変化の瞬間に立ち会えたときは、とても驚きましたし感動しました。

――小さな奇跡ですね。

はい。日常的に人が少しずつ変わっていく場面が見られることに感動していました。

施術前は青白かった顔色の患者さんも触れて施術しているうちに、次第に頬に赤みがさして生気がともっていくことが日常的にあって。そのたびに私のほうがエネルギーをもらっているなと感じていました。



高齢者施設でアロマトリートメントをする大橋さん（写真：大橋さん提供）

――ケアする側ながら、エネルギーをもらっている感覚も？

あります。高齢者の方や病を患った方に触れるケアをしていると、血流がめぐり、体温が上がっていく。すると、こちらも温かくなる。触れるとエネルギーって循環していくんですね。

誰かに触れることは、自分のエネルギーを分け与えることではなく、相手と交換することだし、エネルギーが行き来することで、エネルギーがさらに増していく。これも理屈ではなく、体感してきたことです。

身体感覚を大切にする

――ケアは“奪われるもの”“疲れるもの”というイメージもありました。

もちろん、どれだけていねいにケアしても体温が上がらない、変わらない体に触れることもあって、そんなときは無力感を覚えることもありますけど。でも、ケアすること自体で疲れることはないです。

もし奪われる感覚が出てくるなら、それは自分が整っていないとき。誰かに触れる前に、あらかじめ自分の心身を整えておくことは必要だなと思います。

――具体的には？

自分の軸の部分、心身と健康を保つこと。セラピストの用語でも「センタリング」や「グランディング」などという言葉があります。方法はシンプルです。日常的にはしっかり食べて眠って、動いて笑って、緊張を解き放って呼吸をする。身体感覚を大切にしています。

私の場合は剣道をします。声を出せば呼吸が整うし、動いてめぐらせると整います。現場では施術の前後は手をていねいに洗ったり、水をしっかり飲んだり。

そんな小さな習慣で、気持ちの切り替えもできる。他者に与えるから減るのではなく、やりとりを通じてお互いが満ちていく。エネルギーが循環しているから続けていけるし、充実感を得られるんだと思います。

――興味深いです。普段の人間関係にも当てはまりそうですね。

もう1つ、病院勤務のときには「何者でもない自分が、そこにいることの力」も実感しました。



取材協力：カフェテーロ葉山。ウェブサイトはこちら。はっぷの農福連携ガーデンで栽培したハーブティーもある（写真：今井康一撮影）

患者さんにとって、私は家族でもお医者さんでもない。でも、そんな何者でもない存在だからこそ開けられる扉があるし、届けられる何か風のようなものがあると希望を感じたし、うれしかった。

そんな私たちにとって、タッチングだけでなく、香り（アロマ）は「場」や空気を動かすスイッチのように手助けしてくれます。

人はいくつになっても変われる

――何者でもない人間同士として向き合う。一方的に与えるのではなく、エネルギーをやりとりして増やしていく。その経験や実感は、「はっぷ」の場づくりや活動にもつながっているのでしょうか。

そうですね。“伝える仕事”を目指してアナウンサーになりましたが、こうして道を転換して、アロマセラピストや「はっぷ」の仕事を続けて気付いたのは、私は伝えることの先にあるものに、さらに興味があるということ。



誰かに何かを伝えたり届けたりしたあと、その人との間で何か交歓が起こって、その人が魅力的に輝く瞬間を見るのがものすごく好きなんです。何歳になっても人は変われるし、花開いていくのを見てきました。これからもそのサポートができたらなと思うんです。

とはいえ、それも私たちが誰かに何かを与えているのではなく、やはり循環しているのかなと思います（後編に続く）。

大橋マキ：アロマセラピスト／一般社団法人はっぷ 代表



1976年生まれ。99年フジテレビに入社し、アナウンサーとして活躍。退社後はイギリスで植物療法を学び、その後、アロマセラピストとして6年間都内病院で高齢者のためのアロマ施術に従事する他、自身のアロマブランドの商品開発や空間演出、香りによる企業ブランディングなども行う。地元、葉山町ではガーデニングや植物を活用してハッピーエイジングをサポートする「一般社団法人はっぷ」の代表も務める。葉山の昔語りを聞き取って地域の植物活用術をまとめた書籍『葉山和ハーブ手帖』（一般社団法人はっぷ）が好評。2025年春より大学院にて地域の多セクター連携によるインクルーシブな活動に関する研究をしている。

（芳麗 ： コラムニスト）