「『なぜ、そう思うの？』は、絶対にNGです」

「なぜなぜ分析」をはじめに「なぜ？」という問いは“論理的に考える”ための「良い質問」だと考えられている。しかし実は「なぜ？」「どうして？」は、致命的な「解釈のズレ」を生み、噛み合わない会話＝「空中戦」を作り出してしまう元凶、「最悪の質問」なのだ。

「事実と解釈の違い。これに気づけていない人は、まだ確実に“曇りガラス”の中にいます」――。話題の新刊『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』では、世界・国内の各地で実践・観察を積み重ねてきた著者による「賢い質問の方法」＝事実質問術を紹介している。本書に掲載された衝撃の新事実の中から、今回は「 ありがちなNG質問 」について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・榛村光哲）

「なぜ？」は、責められているように感じる

子どもが失敗したり、約束を守らなかったとき、つい口をついて出る言葉があります。

「なんでそんなことしたの？」

「どうして言うこと聞かないの？」

親としては、叱るというより「理由を知りたい」「反省してほしい」という気持ちで聞いているはず。

しかし実はこの“なぜ質問”、子どもにとっては詰問にしか聞こえていません。

子どもには「詰問」にしか聞こえていない

子どもは、大人に比べて語彙も少なく、論理的に説明することがまだ得意ではありません。

そんな状態で「なんで？」と問われると、答えを探すより先に、「怒られている」「責められている」という感情が立ち上がります。そこで出てくるのは、

・「今やろうとしてたのに！」

・​「だって、わかんないんだもん！」

のような、苦しい言い訳ばかりです。

つまり、「なぜ？」という質問は、原因を聞いているようで、罪を問いただしているように響くのです。本当の気づきには程遠いでしょう。

「事実」だけを聞いてみよう

ここで試してみていただきたいのが、「事実質問」です。たとえば、次のような言い換えです。

✕「なんでゲームしまってないの!?」

◎「ゲーム出したの、いつだっけ？」

このように聞くだけで、子どもは自然に状況を思い出します。そして、「あ、片付けなきゃ…」と振り返り始めるかもしれません。

もちろん毎回うまくいくとは限りません。しかしこの方法を通じて、実際に子どもの行動が変わったという声が多数届いています。

実際に必要なのは“考えさせること”ではなく、“思い出させること”。この「事実質問」を使いこなせば、親子の信頼関係も、グッとよくなるはずです。

（本記事は『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』の一部を抜粋・調整・加筆した原稿です）