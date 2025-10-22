コペンハーゲンの鈴木淳之介が右SBで躍動！ CLドルトムント戦でアシスト記録もチームは敗戦
UEFAチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第3節が22日に行われ、日本代表DF鈴木淳之介が所属するコペンハーゲンはドルトムントとホームで対戦した。
日本代表では3バックの左サイドで存在感を示した鈴木だが、今回の一戦は右サイドバックとして先発出場。立ち上がりから対人の強さを見せつつ、的確な繋ぎと機を見た攻撃参加で存在感を示すと、37分にはボックス内から右足でシュートを放ちゴールを脅かした。
しかし試合は、20分にドルトムントのフェリックス・ヌメチャにミドルシュートを決められ先手を許す展開に。一度はオウンゴールで追いつき後半を迎えたが、ゴール前の競り合いでファウルを犯してPKを献上。これをラミ・ベンセバイニに決められると、ヌメチャとファビオ・シルヴァにもネットを揺らされて勝負あり。試合終了間際に鈴木のクロスからヴィクター・ダーザソンが頭で1点を返すも試合は2−4で終了した。
コペンハーゲンの今大会初白星はお預けとなった一方で、ドルトムントは2勝目を挙げ、暫定ながら上位浮上を果たしている。
【スコア】
コペンハーゲン 2−4 ドルトムント
【得点者】
0−1 20分 フェリックス・ヌメチャ（ドルトムント）
1−1 33分 ヴァルデマール・アントン（OG／コペンハーゲン）
1−2 61分 ラミ・ベンセバイニ（PK／ドルトムント）
1−3 76分 フェリックス・ヌメチャ（ドルトムント）
1−4 87分 ファビオ・シルヴァ（ドルトムント）
2−4 90分 ヴィクター・ダーザソン（コペンハーゲン）
【動画】鈴木淳之介がCLで躍動＆初アシスト
／— WOWOWサッカー (@wowow_soccer) October 21, 2025
🇯🇵鈴木淳之介が #UCL 初アシスト👏
＼
右サイドからのクロスでゴールを演出⚽️
先発フル出場で攻守に貢献した💪#UCL 2025-26 MD3
🇩🇰コペンハーゲン vs 🇩🇪ドルトムント
🔽WOWOWオンデマンドでは
他試合の無料ハイライトやフルマッチのアーカイブなどを配信中https://t.co/nMyWNQpP9H#WOWOWでCL pic.twitter.com/V1m7Ypahmm