10代でピアニストデビューを果たした双子の連弾デュオ・兄ーズ。海外や全国ツアーなど活躍の場を広げています。その原動力になっているのが、生まれたときから人工呼吸器が欠かせない、難病を抱えた愛すべき弟の存在でした。（全2回中の1回）

【写真】難病を抱えた弟を支えてきた兄ーズのおふたり（11枚目/全11枚）

難病の弟は「かわいそうでなく、かわいい」存在

── 双子のピアニスト、山下順一朗さんと宗一郎さんによるピアノ連弾デュオ「兄ーズ（あにーず）」。大阪国際音楽コンクール連弾部門優勝を経て、高校2年生だった2024年にプロデビューを果たし、今春にはふたりとも現役で大学の医学部に合格。ピアニストと医学生の両立にいたったのは、弟さんの存在が大きいそうですね。

宗一郎さん：僕たちが8歳のときに、弟が生まれました。弟は生まれた直後から難病のため入院が続きましたが、僕たちがまだ小学生だったこともあり、ほとんど面会できなかったんです。そのため、写真を眺めながら「早く家に帰ってきてほしい」「一緒に暮らしたい」と、ずっと願っていました。

順一朗さん：母の妊婦健診に一緒に連れて行ってもらい、エコー検査の動画を見せてもらったりしていたので、弟が生まれるのを本当に楽しみにしていました。弟に障がいがあっても、人工呼吸器や管につながれていても、かわいい弟であることに変わりありません。

── 難治性の重度のてんかんを患う弟さんは、人工呼吸器が欠かせず、24時間医療的ケアが必要だそうですね。弟さんが生まれ一緒に暮らすことで、家族の生活は大きく変化したと思います。

宗一郎さん：生まれて1年経過した退院のタイミングで、弟が安心して暮らせる環境を整えるために引っ越しをし、それにともない学校も転校しました。通っていた学校の友だちと離れるのは寂しく感じましたが、弟と一緒に暮らせるのでイヤだとは思いませんでした。新しい土地で新たな友だちに出会えるワクワク感もあり、僕らも机や棚を運んで、引っ越しを手伝った記憶があります。

──引っ越して新しい生活が始まり、転校先では、お母さんが弟さんを連れて授業参観にも行かれたそうですね。

順一朗さん：母と弟が、初めて僕たちの小学校の授業参観に来てくれたときのことが心に残っています。僕たちが「かわいいだろ！」と、弟をクラスメイトに紹介すると、みんなが「かわいい！」と頭をなでてくれたり、「この管は、なんでついているの？」と質問したり、興味を持って、自然と弟の周りに集まってきました。じつは、弟を連れて小学校に行くべきか母はとても迷ったそうですが、いい友だちに恵まれ、歓迎してもらえて本当によかったです。

ピアノ弾くと弟の頬の血流量に変化「聴こえてる」

── それはうれしいですね。でも、人工呼吸器や設備を持参しての外出は大変ではないですか？

宗一郎さん：たしかに、弟との外出には準備が必要です。泊りがけの旅行には、車椅子以外に人工呼吸器やチューブ、替えのボンベ、痰の吸引機、サチュレーションモニター（血中酸素濃度測定器）など合計数10キロはする機材や、おむつ・薬など必需品も持参しなければなりません。

順一朗さん：弟との外出は車いすをそのまま乗せるために、大きなレンタカーを借りての移動になります。でも、「弟がいるから好きな場所に行けなかった」などの制約や不満を感じたことは一度もありません。工夫すればちゃんと旅行はできます。街なかでも、「あ、段差だ！持ち上げるのがしんどいな」と思うときはあっても、不便に感じるだけで、とくに憤りやめんどうくさいなどとは感じません。逆に、エレベーターやスロープを見つけると、「あった！ありがたい！ラッキー」と、盛り上がる感じです。

2024年ドイツでのコンサートでは聴衆からスタンディングオベーションで喝采を受けた

── 近年、バリアフリー設備や場所が増えましたね。それでも、お話をうかがっていると、ご家族は外出の準備に心を配っていることがわかりました。

宗一郎さん：弟と同じように、医療的ケアが必要なお子さんやそのご家族は、外出が難しいケースが多いと思います。僕たちは小学4年生のころから、ふだん生の音楽に触れる機会が少ない子どもたちや障がいのある人たちに向けて、ボランティアで演奏を届けてきました。初めは近所の保育園、弟の通っていた医療センターなどから始まり、全国のさまざまな場所で活動しています。

演奏している最中も、聴衆からの反応がじかに伝わってきますし、あとから「ふだんは子どもが寝たきりだけど、演奏を聴いて身体を動かしていた。こんなに喜んでいるのは見たことがない」と、親御さんから感想をいただくこともあります。「本当に楽しかった」と言ってもらえると、みなさんの力になっていると感じてうれしくなります。この活動は、高校3年生の受験生のときも続けていました。

── 弟さんも、兄たちの演奏を喜んでくれているでしょうね。

宗一郎さん：家でピアノを弾くと、それまで寝ていた弟の目がぱっちり開いたり、身体を動かすことがあったりして、たしかに聞こえているんだ！と感じることがあります。

順一朗さん：1度だけ、弟の頬の血流量の変化を測定したことがあるのですが、読み聞かせとピアノの演奏のとき、頬の血流量に変化があらわれたそうなんです！やっぱり聞こえているんだ、と本当にうれしくなりました。

家族はワンチーム「役割を話し合いで決める」

── おふたりは、家で弟さんのサポートをすることはありましたか？

順一朗さん：小学生のころは僕たちが幼すぎて、命に関わるお世話はできなかったので、絵本の読み聞かせを行ったり、ピアノを弾いて聴かせたりしていました。中学生になると、おむつを替えたり、食品をすりつぶして胃ろう（おなかに開けた小さな穴にチューブを通し、直接胃に栄養剤や薬剤を注入する方法）で、摂取するための介助ができるようになりました。高校生になってからは、介護全般を一人前にできるようになりましたね。

コンクール結果待ちの間もカフェで受験勉強した小学6年生のころ

── 24時間医療的ケアが必要ですものね。弟さんのサポートは、家族が話し合って決めているのでしょうか？

順一朗さん：山下家は毎年、弟の世話、ピアノ、勉強などについて、家族としての目標を決めて頑張る家なんです。だから「ワンチーム」として、弟の世話についても話し合いますし、ピアノや受験も、家族で話し合って目標ややるべきことを決めてきました。いわゆる家族会議ですね。

進路決定のときは自分で予備校の情報を集め、自分の弱点を分析して「この科目をこれだけ強化したいから、この予備校に行きたいです」と両親にプレゼンしました。もちろん、両親からは「これは違うのでは？」「もっと取り組むべき箇所があるのでは？」と指摘を受けることもあり、すんなり通るわけではありません。でも、自分では気づかない点を指摘してもらえるのでありがたかったです。

ピアノでいえば、毎年のピアノコンクールへの挑戦も家族で話し合いましたし、リサイタルの選曲・曲順やMCでこんなことを話そうかな、という相談もします。YouTubeの動画編集は父、計画管理は母、僕たちは演奏、というふうに、それぞれが得意分野を活かして協力しています。

ここまで才能が開花できたのは、親御さんのサポートはもちろんですが、ときにはよきライバルとなるお互いの存在が大きかったそうです。難病の弟のため、実際に医学部受験を決めたのは高校1年生のときだったそうですが、ピアノで培った計画管理や集中力を生かし、互いに励まし合った結果、目標を達成。今は別々の大学で医学を学びながら、ピアノの練習や弟の世話も続けているそうです。

取材・文／岡本聡子 写真提供／兄―ズ、株式会社 Moon