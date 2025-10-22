脚本家で演出家の三谷幸喜さん（64）が、6年ぶりに手がける、松竹創業百三十周年「吉例顔見世大歌舞伎」（11月2日初日）の夜の部で上演される、三谷かぶき『歌舞伎絶対続魂（ショウ・マスト・ゴー・オン）幕を閉めるな』の取材会が行われ、松本幸四郎さん（52）、片岡愛之助さん（53）、中村獅童さん（53）、中村鴈治郎さん（66）、坂東彌十郎さん（69）らが出席しました。

物語の舞台は伊勢にある芝居小屋。その芝居小屋で上演される『義経千本桜』を巡って、個性豊かな登場人物たちが舞台袖と舞台上でさくそうする、三谷さんならではの笑いを交えた予測不可能な展開が繰り広げられます。

6年ぶりの歌舞伎に三谷さんは「テーマは、歌舞伎座始まって以来の、割れるような拍手と割れるような笑い声、ガラスが割れるぐらいの笑いに満ちたコメディーをやりたいなと思いまして、僕の知っている歌舞伎役者のみなさんは、本当にみなさんコメディアンとしても本当に優れた人たちばかりなので、こんなに笑いのセンスのある喜劇俳優が集まった劇団はそうはないので、それをフルに生かして最高の喜劇を作りたいなと思っております」と挨拶しました。

また獅童さんは「最近は、若い方も歌舞伎を見始める、いままで見たことがなかったけど、見るって方が結構いらっしゃると思いますので、歌舞伎にはいろいろなタイプのお芝居があるってことを若い方たちにも知っていただけて、難しいだけではなく、こういった新作歌舞伎でコメディー、笑っていただける作品もあるってことを知っていただけたらうれしく思います」と話しました。

その獅童さんに対し、三谷さんが「この方、中村獅童さんとおっしゃるんですけど、結構ふざけた方で、わりと脱線するじゃないですか、この二人（獅童さんと幸四郎さん）すごく仲がいいんですか？」と聞くと、幸四郎さんは「あんまり(獅童さん)知らないんですけど」と話し、取材陣の笑いを誘いました。

さらに三谷さんは「急に田中邦衛さんタッチのシーンが出てきたりして、ああいうのやめてもらっていいですか」と幸四郎さんに詰め寄ると、幸四郎さんは「そういう本（台本）だから」と返すと、三谷さんは、「ちがう、それは（台本を）読み込めていない、そういう面白さではないから」とさらに返されていました。

そして、三谷さんが「最初に言うべきことだったかもしれないと、ふと思ったんですけど（出演者に向かって）これって歌舞伎なのかな？」と聞くと、幸四郎さんは「どまん中の歌舞伎です」と苦笑いで返しました。

続けて「僕は、やりたいことをやらせていただいて、僕にできることは喜劇を作ることなので、歌舞伎のつもりで作ったわけだけど、実はなくて、歌舞伎座で歌舞伎役者さんを使って、どれだけ面白いものができるかってことの、なんかチャレンジみたいな形でやらせていただきました」と語りました。