SixTONES松村北斗（30）が21日、都内で主演映画「秒速5センチメートル」（奥山由之監督）大ヒット御礼プラネタリウムイベントに登壇した。

イベントは映画のロケ地となった、西東京市の多摩六都科学館にあるプラネタリウムドーム「サイエンスエッグ」で実施。映画の1シーンを再現するように、松村がこの日の夜空を生解説。穏やかな声で観客を幻想的な空間へいざなったが、数字や表現をまちがえること2回。やり終えた感想を聞かれ「2回ミスするくらいならやりたくなかったな…」と思わずぼやいた。

くしくも、ちょうど1年前に同所を使ったシーンが撮影されていたことを司会者から明かされると、松村は「じゃあ、（解説を）かんじゃダメじゃん！」と苦笑。「何かにアップロードする時はアフレコさせてください」と嘆いていた。

同作は公開10日間で観客動員71万人、興行収入10億円を突破する好スタートを切った。34歳の奥山監督ら若い作り手と向き合った撮影期間を振り返り、「刺激になったし、焦りにもなりました。（自分の）ターニングポイントとしてもしっくり来る、分岐点の作品になりました」と語った。女優の高畑充希（33）奥山監督も登壇。【望月千草】