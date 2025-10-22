この絵文字が表すアニメは？「シビュラシステム」が登場！

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたは正解がわかりましたか？

ヒントは、巨大監視ネットワーク「シビュラシステム」が登場するアニメです。

「🧠🔫👁️‍🗨️🚨💀」が表すアニメは一体なんでしょうか？

果たして、正解は？

正解は「PSYCHO-PASS サイコパス」でした！

「PSYCHO-PASS サイコパス」とは、虚淵玄さんによるストーリー原案をもとにアニメ化した作品です。

人々のあらゆる心理状態を数値化して管理する巨大監視ネットワーク「シビュラシステム」が、人々の治安を維持している近未来が舞台です。

犯罪に関する数値「犯罪係数」を測定する銃（ドミネーター）を持つ刑事たちが、罪を犯す前の「潜在犯」を追う、という物語ですよ。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。