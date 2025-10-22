目に見えない悲劇。なんと、アメリカだけで年に2万人が亡くなっている…じつは、微生物が「薬剤耐性を獲得している」のは、医療機関外のことが圧倒的に多いという、驚愕の事実

私達の目には見えませんが、空気中には多くの微生物が飛び交っています。

こうした空気中に存在する微生物「大気微生物」は人類にとって最も身近な微生物であり、私達の健康にも少なからず影響を与えています。さらに、近年の研究では地球の気候、物質循環、そして生命の誕生と進化にまで大気微生物が貢献している可能性が明らかになってきました。

そんな「見えざる小さな巨人」、大気微生物とは一体どんな生き物なのでしょうか？

その正体に迫ったブルーバックスの『空飛ぶ微生物』から、興味深いトピックの数々をご紹介していきましょう。

近年、抗生物質などの薬剤に耐性をもつ病原微生物による感染症や、それによる医療機関への打撃が問題となっています。これまで、薬剤にさらされた感染菌が、独自に遺伝子変異を重ね、徐々に薬剤耐性を獲得するものと考えられていましたが、昨今の研究から、それだけでなく、微生物どうしで「薬剤耐性」を“譲渡”することがわかってきました。

今回は、全世界中に広がる可能性を秘めた、微生物の薬剤耐性にまつわる問題について、見ていきます。

＊本記事は 『空飛ぶ微生物』 (講談社・ブルーバックス）の内容を、再構成・再編集のうえ、お届けします。

人が生み出す大気微生物

以前、森林や海洋で発生する微生物についてご紹介しましたが、もちろん都市部で観測される大気微生物は、遠く離れた山と海から来たものだけではありません。

実際に都市部の観測サイトには、海や山に加え、都市部やその周辺からも微生物が舞い上がり、全体を混合し平均化した群集構造（種組成）を保って大気中を漂っています。

具体的には、農耕地や畜舎、放牧地、下水処理場、工場、ヒト生活圏などで大気微生物は主に発生します。こうした人為的な活動で生じる大気微生物の発生源をもう少し詳しくみてみましょう。

農耕により発生する微生物

農耕地で田畑を耕すと土壌微生物が飛散し、農作物が成長すると植物圏由来の微生物が大気中を舞います。東京スカイツリーで大気微生物を採集する観測を行うと、ここの空気からも、植物の根圏に生息する菌根菌がよく検出されます。

菌根菌は、空気中の窒素を生物が利用しやすい窒素源へと窒素固定できます。農作物は根に菌根菌を張り巡らし、栄養を提供する代わりに菌根菌から窒素源を得ています。こうした農作物の成長に欠かせない菌根菌が土壌とともに大気中を舞っていると考えられます。

中国の農耕地は広大であり、農耕由来の砂塵は「人為的な砂塵」として、自然環境である砂漠からの砂塵とは区別されます。アメリカでも、広大な草原が農耕地へと開拓されましたが、干ばつになると、農作物が育たないばかりか、1930年代にはダストボウルという爆弾のような砂塵が生じ、町一つが壊滅する事態もありました。草原のまま残し、植生で土壌表面を覆っておくべきだったのです。

今後、中国の農耕地で干ばつが起きると、同様のダストボウルが生じ、砂塵とともに多くの微生物が東アジアに拡散するかもしれません。

じつは、薬剤耐性菌を生んでいる畜舎や放牧地

畜舎や放牧地では、鶏や豚、牛などが動き回り、家畜の体や畜舎床から膨大な埃と微生物が飛散します。畜舎内に浮遊する大気粒子を液体に採集すると、液が真っ茶色に濁ります。砂漠の砂塵に匹敵するくらいの粒子濃度です。

畜舎から外気に漏れ出る粒子は希薄ですが、抗生物質耐性菌の漏洩や拡散が懸念されています。畜舎では、家畜の感染症予防に大量の抗生物質が使用され、抗生物質耐性菌が遺伝子の突然変異で生じる温床になっているのです。

もし大気を介して耐性菌が医療機関へと侵入すれば、感染菌に耐性遺伝子が付与され、薬剤が効かなくなる危険性が出てきます。全国の畜産場と医療機関の数を考えると、こうした伝播は「もし」では済まなさそうですが、まだ確実には実証されていません。

下水処理施設から微生物が漏出する？

工場や家庭からの排水を処理する下水処理場も、大気微生物の供給源となり、畜産場と同様に薬剤耐性菌の発生が問題視されています。生活排水には、台所やお風呂で増殖した微生物やトイレから流される人の糞尿も含まれ、大量の微生物が流れ込みます。一方、工場排水には、紙やプラスチック、食品加工に使用された漂白剤や薬剤などの「化学合成物質」が少なからず含まれています。

しかも、排水処理施設では、排水を数十ｍ四方のプールに集め、活性汚泥という微生物の塊を加え、有機物を分解除去します。この過程で、分解されやすい有機物は除去されますが、化学合成物質と微生物が接する機会も増え、薬剤耐性菌が生まれるリスクも高まるのです。

さらに排水プールでは、微生物の分解活性を上げる目的で、排水に空気を送り込み曝気（ばっき）するため、その泡でプール室内の空気には微生物が充満します。

こうした微生物が外気に漏洩する恐れがあるだけでなく、排水処理後の浄化水に残った耐性菌が河川に放流され、いずれ大気中に放散される危険もあります。

薬剤耐性菌やその耐性機能をもつ遺伝子の伝播は、人の健康にかかわる大気汚染の一種であり人類の脅威となっているのです。

薬剤耐性菌による深刻な被害

細菌による感染症を治療するには、抗生物質などの薬剤を処方して、感染菌の増殖を抑制し、死滅させます。

しかし近年、この薬剤に耐性をもつ感染症が広がり、医療機関に打撃を与えています。医療機関では多種多様な薬剤が使用されるため、徐々に感染症の原因菌が薬剤耐性を獲得し、薬剤を処方しても菌が死ななくなるのです。当然、薬剤での治療はなすすべもなく、症状が悪化し、患者は死に至ります。

現在、医療機関の破綻が起きてもおかしくない状況であり、アメリカでは毎年200万人以上が薬剤耐性を獲得した感染症に侵され、2万人を超える死者を出しています。

薬剤耐性を非耐性菌に譲渡する「耐性の伝播」

さらなる問題は、感染菌が他の菌から耐性能力を譲り受け、薬剤耐性を突如身につけてしまう「耐性の伝播」です。本来、薬剤にさらされた感染菌自体が、独自に遺伝子変異を重ね、徐々に薬剤耐性を獲得するはずです。ところが、薬剤耐性をもった非感染性の細菌が、医療機関以外から入り込み、感染菌に耐性能力を譲渡するのです。すると、感染菌は突如無敵モードになり、医療施設ではびこりはじめます。

細菌は遺伝子をお互いにやり取りして、新たな能力を獲得します。今まで学年で最下位の成績だったのに、頭脳明晰になる能力をもらって、突然成績トップになるようなずるい技を細菌はもっているのです。

細菌による薬剤耐性の受け渡しは、遺伝子によって行われます。薬剤耐性の機能は、遺伝子ごとにユニットになっており、遺伝子をもらえば、すぐに薬剤耐性が身につきます。

薬剤耐性遺伝子に書き込まれている情報

ところで、薬剤耐性遺伝子にはどのような機能が書き込まれているのでしょうか。

抗生物質は、1. 細菌の細胞壁を破壊する、2. 細胞分裂で機能する部位に結合し、分裂を止める、などして微生物の増殖を防ぎます。

その防御策として耐性菌は、

抗生物質を分解する酵素をつくる

細胞分裂で機能する部位を変化させ、抗生物質の結合を防ぐ

抗生物質を細胞内から排出するポンプを細胞膜に搭載する

などの手段で対抗します。

この防御策にある「分解酵素」「変化した機能部位」「ポンプ」の設計図が書き込まれている（生成機能がコードされている）遺伝子を感染菌が獲得すれば、抗生物質は効かなくなるわけです。

しかも、抗生物質は複数種あるので、種類を混ぜ交互に使用すれば耐性菌の出現を抑制できていたのですが、今では幾つもの耐性遺伝子を獲得し、抗生物質が全く効かないアルティメット（総合）型の耐性菌が生まれています。メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）などは、体が弱った低免疫の患者さんに感染しやすく、あらゆる抗生物質が効かず、最終的には血液中に菌が蔓延する敗血症によって死に至らしめます。

感染菌に耐性機能を与える、非感染性の微生物の存在

では、感染菌に耐性機能を付与する「非感染性の微生物」はどこで生じるのでしょうか。感染菌であれば、薬剤を投与され続けた患者さんの体内で遺伝子が変異し、耐性を獲得します。いわば耐性遺伝子は、抗生物質にさらされて初めて鍛えられるわけです。ところが医療現場以外に耐性菌が鍛えられる場所が他にあり、そこから大気を介して医療機関に伝播しているのではないかと危惧されるようになってきているのです。

次回は、私たちの生活にも密着している発酵菌のうち、納豆菌を取り上げます。納豆の糸引くネバネバの正体をご存知ですか。じつは、生き延びるために、菌どうしが分子レベルでやりとりして作った「バイオフィルム」だったのです。

