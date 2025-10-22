爆発した瞬間に、すべてが消え去る。命さえも…「ウラン235にこだわった」フリッシとパイエルスが予想していた、原子爆弾の「恐るべき威力」。なんと、ほぼ正確だった

「凄まじい破壊力」はどこから生まれるのか？

核分裂の発見（1938年）から原爆投下まで、わずか6年8ヵ月。「物質の根源」を探究し、「原子と原子核をめぐる謎」を解き明かすため、切磋琢磨しながら奔走した日・米・欧の科学者たち。多数のノーベル賞受賞者を含む人類の叡智はなぜ、究極の「一瞬無差別大量殺戮」兵器を生み出してしまったのでしょうか。

近代物理学の輝かしい発展と表裏をなす原爆の開発・製造過程を、予備知識なしでも理解できるよう解説したロングセラーが改訂・増補され、『原子爆弾〈新装改訂版〉 核分裂の発見から、マンハッタン計画、投下まで』として生まれ変わりました。

ブルーバックス・ウェブサイトでは、この注目書から、興味深いトピックをいち早くご紹介しています。

核分裂の連鎖反応を爆弾に応用したら、果たしてどれほどの威力が生じるのか、どのような影響をもたらすのかを計算したオットー・フリッシとルドルフ・パイエルス。その予想結果は、彼ら自身も驚くほどのものでした。

そしてその予測結果は、対ナチス兵器として、原子爆弾の製造を英政府に推奨する報告書にまとめられていくのです。

＊本記事は、『原子爆弾〈新装改訂版〉 核分裂の発見から、マンハッタン計画、投下まで』（ブルーバックス）を再構成・再編集したものです。

「死の灰」と「黒い雨」

前回の記事で紹介した「起爆問題」に加え、フリッシとパイエルスが指摘したもう一つの点は、原子爆弾が炸裂すると大量の分裂片がガス状になって飛び散るため、想像を絶するような強力な放射線が大気中に撒（ま）き散らされるであろうということである。

爆発直後に出る分裂片は、二次中性子を出した後もエネルギーがまだ高く、不安定になっているため、ベータ線やガンマ線を出して放射性崩壊を起こす。その放射能は、100トン以上のラジウムから放射される放射能に相当するものとなる！

連鎖反応の最終世代（最終段階）の中性子は、それ以上は核分裂を起こすことがないので、爆発と同時にそのまま空気中に発散していく。したがって、分裂片から放射される放射線だけでも、 相当な被害を与えることができる。

強い放射線源になっている膨大な数の分裂片が空中に漂い、 いわゆる“死の灰”を形成する。死の灰は地上を広範囲にわたって漂い、場合によっては地球全体を覆ってしまう。

雨が降れば、死の灰は雨水とともに地表に降下し、放射能雨となる。いわゆる“黒い雨”である。

原爆の「破壊力の80パーセント」を占めるのは

それらももちろん恐ろしいが、原爆の破壊力の80パーセント近くは、「分裂片の運動エネルギー」によってもたらされる。

分裂片の運動エネルギーが原爆炸裂時の温度を数百万度から1000万度近くまで急上昇させる。それは、太陽の内部に匹敵するレベルの高温である。

このような高温状況では、すべての物質はガス状になる。分裂片の運動エネルギー、すなわち、それによってもたらされる高温ガスは、周囲の空気を押しやり、強力な圧力を発生させる。

我々は、母親の胎内にいるときから空気の圧力（大気圧）にさらされているので、改めて大気圧を意識することは難しいが、圧力の単位として大気圧を基準にとると圧力というものを感じやすくなる（血圧も、結局は大気圧を基準にとっている）。

つまり、この圧力は大気圧の何倍かを知ることによって、その圧力を感じとることができる。フリッシとパイエルスは、原子爆弾が炸裂した瞬間に生じる圧力のおおよその大きさ（オーダー）が、大気圧の10兆倍（1の後にゼロが13個並ぶ！）ほどであると算出している。

「爆発の瞬間」に破壊されている

このように、原子爆弾が空中で炸裂する瞬間には、超高温・超高圧のガスが形成される。超高圧のガスは、そのまわりの空気を押しやって猛烈な勢いで広がっていくが、これがいわゆる 「ショック・ウェーブ（衝撃波）」を形成する素となり、衝撃波は普通の音（音波）よりも速い速度で伝わっていく。

原子爆弾の炸裂後に、建造物を吹き飛ばしたり破壊したりするのは、この衝撃波である。

たとえ瞬間的であったとしても、温度が数百万度にまで達したガスからは、熱線や可視光線、 紫外線などのさまざまな波長を持った電磁波が発せられる。このため、超高温ガスは「火の玉」と なる。それは、瞬間的に太陽がすぐそばにまで接近した状態に近い！

熱線も電磁波であるから、爆発の瞬間に光の速さで地表に達し、人間や動物を焼き殺し、建造物には火災を引き起こす。

原子爆弾とは、たったの一発でもこのような威力を持つ兵器なのである。

「フリッシ＝パイエルス覚書」の誕生

二人でさまざまに理論的な考察をし、計算をしたうえで、ここまで考えが及んだとき、フリッ シとパイエルスは互いに顔を見合わせて、頷（うなず）いた。

「原子爆弾は決して夢の爆弾ではない。しかし、これは大変なことになりそうだ。このまま黙っているわけにはいかない」

そう決意した二人は早速、自分たちの研究成果とそれに対する考えをまとめ上げ、学術論文ではなく「報告書」を作成した。そしてそれを、彼らのボスであるバーミンガム大学のマーク・オリファントに手渡したのである。

報告書の概要は、次のようなものであった。

被爆地は放射線にどう汚染されるか

まだ技術的な問題を残しているが、我々は原子爆弾が可能であるという結論に達した。我々の計算に基づくと、原子爆弾の破壊力は想像以上のもので、これに対抗すべき手段は何もない！

強力な放射能を有する死の灰は広範囲にわたって空気中を漂うので、放射線の効果だけでも相当数の一般市民を死にいたらしめる可能性がある。原爆の投下地点のみならず、その周囲は広範囲に放射線で汚染されるため、その地域に人が入り込むことはできないであろう。

核分裂連鎖反応に関する学術論文が世界中に出回っている以上、ドイツでも原子爆弾の可能性を検討していることだろう。ドイツの原爆開発を知るには、ドイツの占領下にあるチェコスロバ キアからどれほどのウラン鉱を手に入れているかを調べればわかるかもしれない。

ミュンヘン大学の化学教授クルジアスは、熱拡散法によるアイソトープ分離装置を開発している。もしドイツがこの方法によって天然ウランを濃縮し、ウラン235の高速中性子による連鎖反応を考えているなら、恐らくドイツのどこかに熱拡散法によるウラン濃縮工場を建設しているはずであり、もしそうだとしたら恐らくクラジアス教授自らが濃縮ウラン製造の陣頭指揮をとっていることだろう。ウラン濃縮工場の存在を知ることによっても、ドイツの原爆開発の情報が入ることだろう。

しかし、ドイツは我々が考えたようなウラン235の高速中性子による分裂連鎖反応を利用した原爆を考えているのだろうか？ まだ考えているようすは見受けられないようだが、今のところこれは知る由もない。

この意味で、我々の研究報告書は極秘に扱われるべきであろう。誰が考えても、ドイツが原爆を保有する可能性はないとは言えない。どんな大がかりな防御装置を作製してみても、原子爆弾に対する安全な防御手段がない以上、防御装置を作る代わりに我々（連合国側）も原爆を製造し、相手を威嚇することによって対抗していくしか方法はない。相手（敵国）の原爆に対する唯一つの防御策は、自分たちも原爆を作ることである。原爆を実際に使用するしないにかかわらず、我々は早急に原子爆弾開発に乗り出すべきである。ぐずぐずしている暇はないのだ！

原爆が投下された場合の処置も考えておかなければならない。投下された地点は強力な放射線によって汚染されるから、放射線の効果を調べる調査班を結成しなければならないだろう。瞬間的ではなくても、強力な放射線は短時間で人を殺してしまうことを考えれば、これは決して無視することのできないことである。

たとえ微弱な放射線を浴びても、人体にはその後遺症が現れるであろう。したがって、被爆地がどのように放射線に汚染されているかを徹底的に調査する必要がある。

しかし、原子爆弾がまだ現実化していない以上、実際の原子爆弾の効果は推測に頼るしかない。これまでに築き上げられてきた原子核物理学、および放射線化学の研究結果のみに頼らざるをえない。

さらには、最も肝腎なウランの臨界質量の値がハッキリしていない。実際の臨界質量 は、実験的に定めるより他に手がなさそうである。しかし、いずれこの値も確定することであろう。

以上が「フリッシ＝パイエルス覚書」の一部であるが、この報告書は他の報告書と一緒に、当時イギリス政府が直轄していたティザード委員会に報告された。そこで正式に受理され、「フリッシ＝パイエルス覚書」となったのである。

＊

このように、核分裂の発見からほどなくして、原子爆弾の威力と、被害の大きさまで予想されていたことは、驚くばかりです。そして、科学者たちはこの後、原子爆弾の実現へと邁進しはじめることになります。

しかし、核分裂の連鎖反応を兵器に利用するためには、連鎖反応を起こしやすいウラン235の比率を大幅に高める必要がありました。次回から、ウランのアイソトープを分離する取り組みと、濃縮ウラン開発への道のりをたどってみることにしましょう。

原子爆弾〈新装改訂版〉 核分裂の発見から、マンハッタン計画、投下まで

核分裂の発見から原爆投下まで、わずか6年8ヵ月ーー。

物理学の探究はなぜ、核兵器の開発へと変質したのか？

「永遠不変」と信じられていた原子核が、実は分裂する。しかも、莫大なエネルギーを放出しながら……。近代物理学の輝かしい発展と表裏をなす原爆の開発・製造過程を、予備知識なしでも理解できるよう詳しく解説する。

【続きをよむ】正直に言うと、軽い方は「のどから手が出るほど」欲しい…じつは、アイデアだけは万全だった「天然ウランから、235だけ取り出す」分離装置と、意外だった「厄介な問題」