コンパクトながら優れた走破性

トヨタは、人気のロングセラーSUV『ランドクルーザー』の小型版として、歴史ある『FJ』の名称を復活させた。21日、量産モデルが発表され、来年日本での発売を控えている。

【画像】待望のランクル最小モデルついに登場！ 【トヨタ・ランドクルーザー "FJ" を詳しく見る】 全40枚

新型『ランドクルーザー “FJ” 』は、より幅広いユーザー層や「新しい世代」にランドクルーザーを浸透させることを目的として開発されたと、トヨタのブランディング責任者サイモン・ハンフリーズ氏は発表会で述べた。



トヨタ・ランドクルーザー "FJ" トヨタ

FJ（「Freedom ＆ Joy」の略）は、昨年発売されたランドクルーザー250シリーズと同じプラットフォームをベースとしているが、ホイールベースは270mm短い。

全長4575mm、全幅1855mm、全高1960mmというサイズは、ランドローバー・ディフェンダー90とほぼ同等だ。

小型化されたにもかかわらず、FJは依然として優れた走行性能を備えている。詳細な仕様は未発表だが、トヨタによると最低地上高とアプローチアングルは250シリーズ（215.3mm、31度）と同等でありながら、最小回転半径はわずか5.5mを実現しているという。

ハンフリーズ氏はFJについて「最小限のサイズでありながら、走行性能と機動力の新たな次元を実現しました」と述べている。

パワーユニットは2.7L直列4気筒ガソリンエンジンで、最高出力163と最大トルク25.0kg-mを発生する。6速オートマティック・トランスミッションを組み合わせ、四輪駆動方式を採用した。

トヨタによれば、スリムでありながら強靭な設計で、張り出したバンパーとホイールアーチで「圧倒的な安定感」を表現しているという。

カスタマイズ性も注目点の1つだ。前後バンパーは取り外し可能で、交換や修理がしやすいという。その他にも、円形ヘッドライト、カーゴパネル、エンジン吸気用シュノーケルなどを装着することができる。

インテリアは250と同様に機能性を重視したレイアウトとなっている。12.5インチのインフォテインメント・タッチスクリーンを中央に配置し、物理ボタンやスイッチが並んでいる。

ハンフリーズ氏は次のように語っている。

「2年前にランドクルーザー250を発表した際、原点回帰でランドクルーザーを再定義しました。その発表の最後に、250はほんの始まりに過ぎないとお約束しました」

「初期からランドクルーザーはファミリーであり、250が中核、300がフラッグシップ、70がワークホースでした。今、このファミリーに新たな仲間が加わったのです」

2026年中頃に国内発売

FJは来年半ばに日本で発売される予定で、タイの工場で生産される。

チーフエンジニアの内山征也氏によれば、その後アフリカ、アジア、南米、中東などの新興市場にも展開されるようだ。



トヨタ・ランドクルーザー "FJ" トヨタ

しかし、同氏は『Automotive News Europe』誌に対し、「米国や欧州での計画はありません。まずはグローバルサウスからです」と述べている。AUTOCAR英国編集部はトヨタに確認を求めている。

ただ、自動車業界の変化を考慮すると、トヨタがこのモデルを欧州に投入する可能性も否定はできない。

とはいえ、欧州では規制対応のためにハイブリッド・パワートレインの搭載が求められるだろう。例えば、英国向けの現行250は最高出力204psの2.8Lターボディーゼルエンジンを搭載しているが、近くマイルドハイブリッド化される予定だ。

FJは来週東京で開幕するジャパンモビリティショー2025で一般公開される予定だ。

ランドクルーザーシリーズの小型モデルとして登場したFJだが、トヨタは他のバリエーションも登場する可能性を示唆している。「今後もランドクルーザーは、さまざまな社会の要求に応えながら世界中のお客様の生活を支え、信頼されるクルマであり続けるべく進化を続けていきます」と同社は述べた。