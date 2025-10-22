人が人に接触して情報を収集する活動を「ヒュミント（HUMINT）」といい、時に国の機密情報が漏洩する事態にまで発展することがあります。このヒュミントについて、一社）日本カウンターインテリジェンス協会代表理事で、諜報事件の捜査従事した経験を持つ稲村悠さんは、「相手を籠絡することで、他の情報収集手段では到達できないような情報を提供させるほどの強力な力を発揮する」と語ります。そこで今回は、稲村さんの著書『謀略の技術-スパイが実践する籠絡（ヒュミント）の手法』から一部を抜粋し、さまざまなヒュミントの手法をご紹介します。

ソ連・ロシア情報機関

ソ連・ロシア情報機関の手法を論じるにあたって、注目すべき点がある。それは、時代とともに組織名称が変わっていったとしても、「人間の心理と欲求を正確に突き、ターゲットを抱き込む」という根本の戦略が一貫して継承されている点である。

旧ソ連国家保安委員会（ＫＧＢ）が活発に活動していた冷戦期には、イデオロギー対立の図式が勧誘工作で大きく意識されていた。ソ連のスパイ網「ケンブリッジ・ファイブ」を代表例に、共産主義思想にシンパシーを抱くインテリ層が、自身のイデオロギーに沿ってソ連に協力してしまう例があった。

だが、ＫＧＢの手口は決してイデオロギー一辺倒ではない。家族関係や性的スキャンダルなどの弱みを握ったうえで脅迫したり、時には買収するなど、多彩なアプローチを同時並行的に行っていた。

英情報局秘密情報部（ＭＩ６）の二重スパイであったオレグ・ゴルディエフスキーと歴史学者クリストファー・アンドリューの著書『KGB: The Inside Story』やＫＧＢのマニュアル文書によれば、標的が金銭的に行き詰まっているのか、性的スキャンダルに巻き込まれているのか、あるいは家庭内トラブルを抱えているのかに関心を寄せ、それらを把握することを非常に重要視している。

ここで言う「性的スキャンダル」とは、不倫関係であったり、買春に手を染めていたりすることを言う。あるいは性癖や性的嗜好を隠しているケースなど、当時の社会道徳や法制度で咎められやすい事柄を幅広く含むとされる。

「相手の困難を利用したリクルート」戦術

また、ＫＧＢによるアメリカ人のリクルート手法を明かす『THE PRACTICE OFRECRUITING AMERICANS IN THE USA AND THIRD COUNTRIES』では、経済的窮状や家庭内問題、あるいは政治・思想的な不満などを抱える人物が標的とされていることが示されている（１）。それはまさに「ＭＩＣＥＬＤＳ（マイセルズ）（※）」を指標としているとわかる。

経済的苦境に陥った人物を「救済」してやれば強い恩義や負い目を抱かせることができ、また政治的不満のある人物なら「君の行動は正しい革命的行為だ」と説得できる素地が大きい。その一方で、家族にまつわる問題やスキャンダルを握っておけば、心理的に相手は逃げ道を塞がれやすいというわけだ。ＫＧＢはターゲットが何に悩み、どんな後ろ暗い事情を抱えているのかを把握したうえで、最も効率的な取り込み策を選んでいたのである。

１９９２年にイギリスへ亡命したＫＧＢのワシリー・ミトロヒンが持ち出したＫＧＢの機密資料「ミトロヒン文書」を始めとした複数の文献にも、「相手の困難を利用したリクルート」戦術が繰り返し取られてきたことが示されている。

実際、元ＫＧＢ工作員のスタニスラフ・レフチェンコは、米ＣＢＳのインタビューで「ＫＧＢが、ある人物が弱みを持ち始めたことや、弱点があるという情報を得たときに、接触を試みる。この情報は、本人を知っている人物や噂、新聞記事、本など、さまざまな経路から得られる」と述べている（２）。

※ターゲットをリクルートする際の動機を分類した伝統的な「MICE」モデルを修正した筆者考案のモデル。ＭＩＣＥＬＤＳのＭは「金銭（Money）」、Iは「思想・信条（Ideology）」、Cは「名声や信用の危機（Compromise）」、Eは「欲求（Ego）」、Lは「愛（Love）」、Dは「不満（Disgruntlement）」、Sは「ストレス（Stress）」「秘密（Secret）」を指す。

「救済」と「依存」の現場

過去にリークされたソ連第一総局（ＫＧＢの対外情報機関）の研修用文書には、「外国人と接触する好機は、彼らが問題を解決し紛争状況を収拾しなければならない局面に訪れる。例えば税関規則違反や交通事故、ソ連の法令違反などで困っている時である」と明記されている（３）。

この文書は、外国人旅行者がソ連国内でトラブルに直面した際にＫＧＢが接触しやすいこと、さらには「（そのような局面が）自然に発生しない場合はそうした問題を人為的に作り出すこともできる」ことを示唆している。そして、相手の苦境に付け込み脅すだけではなく、苦境を解決し、そこから継続的な協力へとスムーズに誘導するのだ。これはいわゆる「支援」や「救済」というステップに該当する。

具体的には、海外留学生や運動家を勧誘する際、まずはその人物の性格や背景、家族関係まで徹底的に調べ上げる。「どこに不満があるか」「経済的支援を必要としているのか」「恋愛の悩みがあるのか」といった細部まで割り出す。そのうえで、資金提供や進学の便宜をちらつかせるなど、手頃な「救済」を提示しながら相手を少しずつ取り込んでいく。

結果としてターゲットの側では「自分を理解してくれる組織」「助けてくれる組織」という認識が強まり、次第に情報の小出しに抵抗を感じなくなる。そこから先は依頼を重ねるだけでよく、情報を次々蓄積できる。

そのうちターゲットは、自分が積み重ねてきた協力関係を壊すことに、より強い不安や罪悪感を覚えるようになる。「ここまできたら逃げられない」という心理が生まれる。そうして「裏切れない構造」が固まったところで、もし態度に変化が見られれば秘密を盾にする脅迫のカードが用意されている、という寸法である。

オルドリッチ・エイムズ事件

オルドリッチ・エイムズ事件は、冷戦末期の米中央情報局（ＣＩＡ）を揺るがす最大級の内部スパイ事件である。エイムズは１９８５年、経済的苦境から自らソ連大使館を訪れ、５万ドルと引き換えに二重スパイのリストをソ連に売却したが、当初は一度限りの取引と考えていた。

しかし、ＫＧＢの対諜報責任者ヴィクトル・チェルカーシンは、エイムズを単なる一度限りの協力者ではなく、継続的なエージェントに仕立て上げた。チェルカーシンは脅迫を用いることはしなかった。チェルカーシンは、「私たちの最大の関心事は、あなたの安全だ。それ以外は二の次だ。何を求めるか教えてくれれば、その通りにする。我々はあなたのルールに従う。」とエイムズを脅すのではなく、寄り添う姿勢を見せた。

そして、チェルカーシンは、エイムズの自己正当化の動機付けとして「あなたを守るために、ＣＩＡのどのエージェントがＫＧＢに潜入しているのか知る必要がある。彼らがあなたの正体を知る前に、手を打たなければならない。」と伝えたという（４）。

この言葉によって、エイムズは、一度切りの関係ではなく、続けてＣＩＡ内のスパイリストを渡す決断をした。この結果、エイムズは一時的な金銭目的の裏切りから後戻りできなくなり、継続的な情報提供へと踏み込んだ。本件は、経済的動機を根っこにしつつ、相手への「支援」「救済」を行い、「正当化」を丁寧に実践した例である。

これまでの手法を総合的に考えると、ターゲットとの信頼関係を築きながら、利益や支援をちらつかせ、一方で、状況に応じて脅迫・恐喝も辞さないという両面の工作を使い分ける様子がうかがえる（実際には、危機に追い込む側面が強い＜５＞）。

また、脅迫一辺倒だと相手が離反しやすいため、恩を感じさせる手段で抱き込んでおきたいという方針があったという。ＫＧＢの冷酷非情なイメージとは裏腹に、ソフトな接近も重んじられていた面があるのがわかる。

つまり、いきなり脅迫や買収に走るよりも、ターゲットに「支えられている」「理解してもらっている」という意識を植え付ける。また、相手自身が「これほどしてもらったのに裏切るわけにはいかない」と感じるように仕向ける。そのほうが、長期的には安定した協力者を確保しやすいのである。

その過程で頼みごとを少しずつ重ねると、「これくらいなら」と言いながら情報提供が常態化する。やがて「自分は裏切り者になってしまったのだろうか」という罪悪感を正当化するために、「この組織のために行動するのが当然だ」と思い込む心理状態へ移行していくのだ。

今でも引き継がれる「人間臭い心理操作」

「人間の持つ弱点や欲望を巧みに利用する」というソ連期ＫＧＢ流のアプローチは今なお健在である。

近年発覚した３つの事例を見れば、その手口が繰り返されていることは明白である。



伊海軍将校ウォルター・ビオットは、家族を抱え生活苦に陥ったすきに付け込まれ、わずかな報酬でＮＡＴＯの機密情報を露連邦軍参謀本部情報総局（ＧＲＵ）に渡し、２０２１年に逮捕された。

ビオットは、月給約３０００ユーロの給与の大半が自宅ローン（月１２００ユーロ）や生活費に消え、家計は行き詰まっていた。ビオットの妻は「夫は愚かでも無責任でもなく、将来への絶望からやむなくやった」と述べ、ビオット自身も「家族のためにやった。抱えていた借金を返せなかった」と供述したと伝えられている（６）。

スウェーデンのペイマン・キアとパヤム・キア兄弟は、金銭的動機に基づき、保安警察や軍事情報部に勤務した経歴を利用し、10年にわたりＧＲＵへ機密を流していたとして２０２１年に逮捕され、有罪となった。判決では、ペイマン・キアは、２０１６年から２０１７年にかけて約55万スウェーデンクローナ（約５万ドル相当）もの報酬を受け取っていたと指摘されている。

また、イギリス大使館の警備員デイヴィッド・スミスは、反英感情とプーチンへの共感をロシア側に利用され、在独大使館の情報を漏洩した罪で懲役刑を科されている。いずれの事件も、ターゲットの経済的困窮、イデオロギー、あるいは不満やエゴを巧みに突き、秘密を握って引き入れる古典的な戦術が鮮明である。

また、今般のロシア・ウクライナ戦争の中でも、ロシアがイデオロギーをネタにターゲットにアプローチしていた事実が判明している。

２０２３年５月にウクライナ保安庁（ＳＢＵ）に逮捕されたオレ・コレスニコフは、旧ソ連時代のウクライナで育ち、国有地管理の仕事をしていた。彼はウクライナの軍事施設の情報などをロシア側に提供していた。

ＳＢＵの職員は、ロイターの取材に対して、「ロシアは、親ロシアを標榜している人物、家族が旧ソ連やロシア情報機関と接点を持つ人物、ロシア捕虜になったウクライナ兵の親族、ロシア占領地で暮らす人々の家族などを諜報の対象としている」という（ロイター『焦点:ロシアのスパイになったあるウクライナ男性、その動機と心情』２０２５年）。

コレスニコフは、親ロシア派であった。コレスニコフは、プーチンが掲げるロシア世界を支持し、金目当てでロシアに協力していたわけではないと言い切っているという。また、先のＳＢＵ職員は、「ロシアによるウクライナ侵攻前は、ウクライナ人がロシア旅行中に勧誘されるケースが中心だった。今はＳＮＳ経由の接触が主で、実際のスパイ活動に従事した理由はイデオロギーや金銭、脅迫などとそれぞれ異なった動機による」と話す。

ターゲットを取り込み、心理的に逃げ場を失わせる技術

ソ連・ロシアのリクルート手法の根本には「ターゲットを取り込み、心理的に逃げ場を失わせる」という伝統的な技術が揺るぎなく据えられている。

ＭＩＣＥＬＤＳの各要素を組み合わせながら、困っている人間には「救済」「支援」を提供して恩義を植え付ける。相手の自尊心を満たして「承認／評価」や「共鳴」を引き出す。そうして十分に依存状態が醸成された段階で、秘密を握って脅すという手段も使えるようにしておく。もしターゲット側の良心が咎めたり疑問が生じたりしても、「自分は正しい行為をしている」という自己正当化の強化も行っておく（７）。

今日ではサイバー空間を通じた個人情報の収集やＳＮＳ工作が加わり、ターゲットの弱点や欲求を速やかに把握する手段が格段に増大した。よって、人間心理を軸とするヒュミントはますます巧妙さを増していると言えるかもしれない。

