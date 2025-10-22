¡ÖÂåÉ½°úÂà¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¡£ÊÆ¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°¤ÇÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ëµÈÅÄËãÌé¤Î¸½ºßÃÏ
µÈÅÄËãÌé¡¡1988Ç¯8·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ä¹ºê¸©½Ð¿È¡£2010Ç¯¤«¤éVVV¥Õ¥§¥ó¥í¡¢¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¡¢¥µ¥ó¥×¥É¥ê¥¢¡¢¥·¥ã¥ë¥±¤È²¤½£¤Î¥¯¥é¥Ö¤òÅÏ¤êÊâ¤¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ3ÅÙWÇÕ½Ð¾ì¡Ê14¡¢18¡¢22Ç¯¡Ë¡£23Ç¯¤ËMLS¤ÎLA¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¤Ø°ÜÀÒ
ºòµ¨¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°¡¦MLS¡Ê¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¥µ¥Ã¥«¡¼¡Ë¤Ç10¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤ê6ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿LA¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¡£¤À¤¬º£µ¨¤Ï°ìÅ¾¡¢¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀï¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö10·î18Æü¡Ë¤ò»Ä¤·À¾ÃÏ¶èºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¼ç¾¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤¬¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½Á°¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎµÈÅÄËãÌé¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎ®Äª¤Ê±Ñ¸ì¤ÇÆ²¡¹¤ÈÂÐ±þ¤¹¤ëµÈÅÄ¤Û¤«
ÉÔ¿¶¤ÎÍ×°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢ºòµ¨17¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¥¨¡¼¥¹¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¿ÍMF¥ê¥¡¦¥×¥Ã¥Á¤ÎÄ¹´üÎ¥Ã¦¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¥±¥¬¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢º£µ¨¤Ï°ìÅÙ¤â¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£º£µ¨¤Î¶ì¶¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÈÅÄ¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¡¢½à¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎÁª¼ê¤¬²¿¿Í¤âÈ´¤±¤Æ¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤¤¤¿¤Î¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£¤è¤¦¤ä¤¯·Á¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢»þ¤¹¤Ç¤ËÃÙ¤·¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×
ºòµ¨¤ÎÍ¥¾¡¤«¤é°ìÅ¾¡¢º£µ¨¤Î¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¤Ï¥ê¡¼¥°¥ï¡¼¥¹¥È¤È¤Ê¤ë³«Ëë¤«¤é16Àï¡Ê4Ê¬¤±12ÇÔ¡ËÌ¤¾¡Íø¤È¥¹¥¿¡¼¥È¤ÇÂç¤¤¯¤Ä¤Þ¤º¤¤¤¿
¤½¤ó¤Ê¶ì¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¤Ï8·îËö¤Ë¥á¥¥·¥³¤Î¥¯¥é¥Ö¤â»²²Ã¤¹¤ë¥ê¡¼¥°¥¹¥«¥Ã¥×¤Ç3°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢Íèµ¨¤ÎCONCACAF¡ÊËÌÃæÊÆ¥«¥ê¥Ö³¤¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡Ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤³¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Ç¥«¤¤¡£ËÍ¤â¥±¥¬¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥ê¥¹¥¯¤òÉé¤Ã¤Æ½Ð¤¿¤«¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¸·¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÇÄã¸Â¤Î´õË¾¤ò¤Ä¤Ê¤®»ß¤á¤é¤ì¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
µÈÅÄ¤Ï2023Ç¯²Æ¡¢¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¸å¤Ë¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¤Ø²ÃÆþ¤·¡¢3Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥É¥¤¥Ä¤È²¤½£¤Î4¥õ¹ñ¤òÅÏ¤êÊâ¤¤¤Æ¤¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ï¡¢¤Ê¤¼¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ÎÃÏ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤òÁª¤ó¤À¤Î¤«¡£
¡Ö¤Ò¤È¸À¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢ÌÌÇò¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×
¤³¤ì¤Þ¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢Ì¤ÃÎ¤ÎÃÏ¤Ë°ú¤«¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØThe Sporting Tribune¡Ù¤Î¥í¥Ö¡¦¥ä¥í¥óµ¼Ô¤Ï¡¢µÈÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Öºòµ¨¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¥Ù¥¹¥È¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¥ê¡¼¥°Á´»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï¥±¥¬¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢Èà¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¾¯¤·²¼¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤ÀÄ´»Ò¤¬Íî¤Á¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¼ç¾¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢ËãÌé¤Ï¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ç¤ÏÃ¯¤è¤êÂº·É¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡×
8·î¤Ç37ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿µÈÅÄ¤À¤¬¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Æ¤Ð¼ã¼ê¤ò¸ÝÉñ¤·¤Ê¤¬¤é¼éÈ÷¥é¥¤¥ó¤òÅýÎ¨¡£·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤¿±ß½ÏÌ£¤Î¤¢¤ë¥×¥ì¡¼¤â¸÷¤ë¡£µÈÅÄ¼«¿È¤Ï¸½ºß¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡Öº£µ¨¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥±¥¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢ËþÂ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î·ë²Ì¤¬È¼¤ï¤Ê¤¤¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£
MLS¤Ï¡¢J¥ê¡¼¥°¤ä²¤½£¤Î5Âç¥ê¡¼¥°°Ê³°¤Î¥ê¡¼¥°¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤â¥ì¥Ù¥ë¤¬Îô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë½¸Ãæ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÀè¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡×
37ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¡¢²¤½£¤òÎ¥¤ì¤¿¤³¤È¤ÇàÂè°ìÀþá¤«¤éÂà¤¤¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¸þ¤¤â¤¢¤ëµÈÅÄ¤À¤¬¡¢°ÕÍß¤Ï¤Þ¤À½½Ê¬¤À¡£
MLS¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¾ï¤ËµÄÏÀ¤ÎÅª¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢À¹¤ê¤ò²á¤®¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¤ä¥ë¥¤¥¹¡¦¥¹¥¢¥ì¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¸µÀ¤³¦Åª¥¹¥¿¡¼¤òÍÊ¤¹¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ç¤¹¤é¡¢´ÊÃ±¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£33ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤â´Ú¹ñÂåÉ½¤ÎÀäÂÐÅªÂ¸ºß¤È¤·¤Æ·¯Î×¤¹¤ë¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤âº£²ÆLAFC¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¿å½à¤Ï·è¤·¤ÆÄã¤¯¤Ê¤¤¡£
9·î¡¢10·î¤ÎÂåÉ½¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½DF¿Ø¤Ë¥±¥¬¿Í¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£Ä¹´üÎ¥Ã¦Ãæ¤ÎÉÚ°Â·òÍÎ¡ÊÌµ½êÂ°¡Ë¡¢°ËÆ£ÍÎµ±¡Ê¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡Ë¡¢Ä®ÅÄ¹À¼ù¡Ê¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥à¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢ÈÄÁÒ Þæ¡Ê¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Þ¤Ç·ç¤¡¢¼çÎÏµéDFÉÔºß¤Î¤Þ¤ÞÀï¤ï¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢º£¸å¤É¤³¤«¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇµÈÅÄ¤ËÀ¼¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢²áµî3ÅÙ¤ÎWÇÕ½Ð¾ì·Ð¸³¤Ë²Ã¤¨¡¢¼¡²óÂç²ñ¤Î¼çÍ×³«ºÅÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤ËÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ëÂ¸ºß¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÖÂåÉ½°úÂà¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢º£¤â»î¹ç¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£ËÍ¤¬¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¡¢º£¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ÏÁª¼ê¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤Î·Ð¸³ÃÍ¤Ï³ÊÃÊ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»Ë¾åºÇ¶¯¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬È¯Å¸¤¹¤ë°Ê¾å¡¢ÂåÉ½¤Ï¾ï¤Ë»Ë¾åºÇ¶¯¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤ÈËÍ¤Ï»×¤¦¤·¡¢¤½¤³¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£ÅöÁ³¤ÎÎ®¤ì¡£¤¢¤È¤Ï¥¢¥¸¥¢°Ê³°¤ÎWÇÕ½Ð¾ì¹ñ¤È»î¹ç¤ò¤·¤Æ¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÀï¤¨¤ë¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
9·î¤Î¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥á¥¥·¥³¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤òÁê¼ê¤Ë1Ê¬¤±1ÇÔ¡£10·î14Æü¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤«¤é¸åÈ¾¤À¤±¤Ç3ÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢Îò»ËÅª¶âÀ±¤òµó¤²¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤Î4ÆüÁ°¤Î10·î10Æü¤Ë¤Ï¾¡¤Ä¤Ù¤Áê¼ê¤È¤â¸À¤¨¤ë¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤È°ú¤Ê¬¤±¤ë¤Ê¤É¡¢WÇÕ½Ð¾ì¹ñ¤È¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï°ÂÄê¤·¤¿Àï¤¤¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
8¥õ·î¸å¤ÎËÌÃæÊÆWÇÕ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥á¥¥·¥³¤Î3¥õ¹ñ¶¦ºÅ¤Ç»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÃÏ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëµÈÅÄ¤Ï¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¤½¤ÎÆñ¤·¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Á¡¼¥à¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤ÆÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤Ë¤âÎ®Äª¤Ê±Ñ¸ì¤ÇÆ²¡¹¤ÈÂÐ±þ¤¹¤ëµÈÅÄ¡£¥Ô¥Ã¥ÁÆâ³°¤ÇÍê¤â¤·¤¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤
¡Ö°ÜÆ°¤Èµ¤¸õ¤ÏËÜÅö¤ËÂç¤¤ÊÍ×ÁÇ¡£ÅìÉô¡Ê¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¢¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¢¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¢¥Ü¥¹¥È¥ó¡¢¥È¥í¥ó¥È¡Ò¥«¥Ê¥À¡Ó¡Ë¤ÈÀ¾Éô¡Ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥Ù¥¤¥¨¥ê¥¢¡¢¥·¥¢¥È¥ë¡¢¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¡Ò¥«¥Ê¥À¡Ó¡Ë¤Ç¤Ï»þº¹¤¬ºÇÂç3»þ´Ö¤¢¤ë¤·¡¢ÃæÉô¤Î¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¤ä¥À¥é¥¹¤Ê¤É¤Ï½ë¤¯¤Æ¼¾ÅÙ¤â¹â¤¤¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥«¥Ê¥À¤Î²ñ¾ì¤ÏÎÃ¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢»î¹ç¤´¤È¤Ëµ¤¸õ¤¬°ã¤¦¤Î¤ÏÌñ²ð¡£°ÜÆ°µ÷Î¥¤â¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥Ù¡¼¥¹¥¥ã¥ó¥×¤ò¤É¤³¤ËÃÖ¤¯¤«¤Ï¥«¥®¤Ë¤Ê¤ë¡£
Á°²ó¤Î¥«¥¿¡¼¥ëÂç²ñ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É°ÜÆ°¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¡ÊÆüËÜÂåÉ½¤¬²áµî²¿ÅÙ¤â»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤¤¿¾ì½ê¤Ç¡ËÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤âµ¤¸õ¤âÀ¸³è¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ½ÏÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Ï¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ö¤ó¡¢»öÁ°¤Î½àÈ÷¤¬¤¹¤´¤¯½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
µÈÅÄ¤¬Êë¤é¤¹LA¤È¤¤¤¨¤Ð¸½ºß¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤é¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬ÏÃÂê¤À¡£Æ±¤¸ÅÔ»Ô¤ËÊë¤é¤¹ÆüËÜ¿Í¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÆ±»Î¡¢¸òÎ®¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤È»×¤¤¤¤äÀÜÅÀ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»î¹ç¤Ï¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸òÎ®¤ÏÁ´Á³¤Ê¤¤¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¡ÊÍ¡Ë¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥Û¥Æ¥ë¤Ç²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¥Ç¥«¤«¤Ã¤¿¡£¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ë¤â¡¢¤¢¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¥µ¥¤¥º¤ÎÁª¼ê¤¬¡¢FW¤È¤«GK¤Ç½Ð¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÁª¼ê......¡ÊÎëÌÚ¡ËºÌ±ð¤¢¤¿¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡×
ÂåÉ½Éüµ¢¤Ø¤Î»×¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤ÆÊ¹¤¯¤È¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«......¡×¤ÈÌÀ¸À¤ÏÈò¤±¤¿µÈÅÄ¡£¤À¤¬¡¢Ä©Àï¤¬¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢¤½¤ÎÅú¤¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿·ª¸¶ÀµÉ×¡¡©LA Galaxy