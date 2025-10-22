タレントの林家ぺーさん（83）と林家パー子さんが20日、林家たい平さん（60）が中心となり行われたチャリティーイベントに登場。お客さんや出演者、関係者に感謝を伝えました。

チャリティーイベント『がんばれペー・パー子 有志応援団の集い in 浅草』は、9月に自宅マンションの部屋で火災が発生したぺーさん、パー子さんと被害にあった近隣住民を支援するために行われたイベントです。

イベント終了後の会見でぺーさんは「たい平師匠はこんなにいろいろ支援していただけて、感謝以外なにものでもないです。たい平師匠を通してこれだけのたくさんの方がご支援いただいて、その驚きと感激とびっくりばかりです」と、このイベントの発起人であるたい平さんに感謝を伝えました。

また、パー子さんも「今日はもう本当にうれしくてね。たい平師匠、本当にありがとうございます。皆さまがね、こんなにたくさん来ていただいたことがもう感激です。私も本当に幸せだなと思います」と、たい平さんやイベントの参加者に感謝を述べました。

そして、このイベントの発起人となったたい平さんは「最初は僕の言葉足らずのブログの発信で、ペー師匠とパー子姉さんが元気になればって書いたことが『それは違うだろう』みたいな（言葉を）たくさんいただいた。火災に巻き込まれてしまった人がみんな、元の暮らしに少しでも早く戻れるためには、やっぱりこういう力が必要ではないかなと思って」とイベントを開催した経緯を語りました。

さらに、たい平さんは「いつもペー師匠は根っからの芸人なので、交渉はうまくできてないから、本当に（お世話をしてくれる）二人がいてくれて、僕も逐一連絡をもらっていて、少しずつ話がみんなが進んでいるので、そこをもう少し頑張りたいな。みんながもうその日のうちに『できることを何かお手伝いします』そんなふうに連絡くれたので、これはやるべきだということで今日、本当に感激しました」と語りました。

イベントには、たい平さん、ペーさん、パー子さんのほか、せんだみつおさん、松村邦洋さん、松本明子さん、桂米助さん、神田茜さん、林家木久蔵さん、桂三木助さん、桂文雀さん、柳亭こみちさん、翁家和助さん、林家あずみさん、たい平さんの息子・林家咲太朗さんが無償で出演しました。

また11月4日には、東京・品川区きゅりあん大ホールで、ペーさん、たい平さんのほか、岩崎宏美さんやテリー伊藤さん、戸田恵子さん、林家木久扇さん、三遊亭好楽さん、蝶花楼桃花さんらも出演するチャリティーイベント『がんばれペー・パー子 有志応援団の集い 大演芸大会』が開催される予定です。