NY金先物12 月限（COMEX）（終値）

1オンス＝4109.10（-250.30 -5.74%）



金１２月限は大幅反落。時間外取引では、アジア時間は乱高下となったが、アジア時間の後半は軟調に推移。欧州時間に入り下げ幅を拡大し、一時１００ドル超の下落まで軟化。日中取引では、ドル高の進行を嫌気した手じまい売りが殺到し、値を崩す格好となり、一時２６０ドル超の下落となり、４０９０ドル台まで売り込まれた。米政府機関再

開の思惑が根強いことや、テクニカル要因も下げ加速要因。中盤で下げ止まるも反発力は弱く、今月半ばまで暴騰に対する反動安で暴落状態のまま引けた。



MINKABU PRESS

外部サイト