高市内閣が発足したことについて、海外のメディアや要人も高い関心を示した。

米紙ニューヨーク・タイムズは、日本初の女性首相の誕生を「日本にとり画期的だ」と評した。米紙ワシントン・ポストは、日米関税合意の履行を含む経済協力の推進など「課題が山積している」と指摘した。

英メディアは「日本は『鉄の女』を選出した」（デイリー・テレグラフ紙）と紹介し、高市氏が尊敬するサッチャー英元首相にちなむ報道が目立つ。スカイニュースは「日本のガラスの天井を粉々にした」と報じた。欧州連合（ＥＵ）の執行機関・欧州委員会のウルズラ・フォンデアライエン委員長は「日本で初の女性首相としてあなたは歴史を作っている」とＸ（旧ツイッター）に投稿した。

中国外務省報道官は２１日の記者会見で「歴史や台湾など重大な問題について政治的な約束を守るよう望む」と述べた。日台関係を重視する高市氏への警戒感があるとみられる。台湾総統府の報道官は声明で頼清徳（ライチンドォー）総統の祝意を伝えた。

韓国の李在明（イジェミョン）大統領はＳＮＳに「未来志向の協力を一層強化していくことを期待する」と投稿した。聯合ニュースは、高市氏が靖国神社に参拝する可能性に懸念を示した。

ロシアは、ウクライナ侵略をめぐる対露制裁を日本が解除しない限り対話に応じない構えだ。ロシアは日本の対露制裁への報復として２０２２年、自民党政調会長だった高市氏を入国禁止の対象とした。