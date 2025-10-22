本日10月22日（水）よる7時 日本テレビ系で放送の「有吉の壁」は、「都道府県対抗全国おもしろ選手権」！壁芸人たちがそれぞれの地元を背負ってチームとなり、ネタで対決する。

年に一度の「都道府県対抗全国おもしろ選手権」、今年は神奈川県・テラスモール湘南を舞台に開催。壁芸人たちが出身都道府県でチームを結成し、ご当地ネタで有吉弘行を笑わせる。

中国地方出身の井口浩之（ウエストランド）、加賀翔（かが屋）らは、あの魔法使いの学校の設定で“組み分け”をされることに。彼らが望むのは……。

兵庫県出身のガクテンソク、マユリカはあの華麗な歌劇団に扮して舞台の練習中。しかし歌の内容に違和感が…。

栃木県出身のU字工事、渡辺江里子（阿佐ヶ谷姉妹）は、有名な日光東照宮の“三猿”になりきって登場するも、U字工事は渡辺の“キカザル”に何やら不満がある様子？

今回は角界から朝紅龍琢馬と阿炎政虎が参戦！壁芸人たちとさまざまなコントを繰り広げるも、小宮浩信（三四郎）からまさかのガチダメ出しが？

大阪府・京都府の関西チームはタッグを組み、フードコートを舞台に笑いの聖地らしい“新喜劇風”コントを披露する。

最後には、有吉が優勝の都道府県を決定！果たして見事ナンバーワンとなるのはどこ？

◆出演

MC：有吉弘行

アシスタント：佐藤栞里

北海道：とにかく明るい安村、トム・ブラウン、長谷川雅紀（錦鯉）

青森県：大水洋介（ラバーガール）、じろう（シソンヌ）

秋田県：岡部大（ハナコ）、鳥居みゆき

山形県：ウド鈴木（キャイ〜ン）、すがちゃん最高No.1（ぱーてぃーちゃん）

栃木県：U字工事、渡辺江里子（阿佐ヶ谷姉妹）

群馬県：関太（タイムマシーン3号）、ほしのディスコ（パーパー）、宮下兼史鷹（宮下草薙）

埼玉県：板倉俊之（インパルス）、ともしげ（モグライダー）、北陽

千葉県：菊田竜大（ハナコ）、ジャンボたかお（レインボー）、鈴木もぐら（空気階段）

東京都：おたけ（ジャングルポケット）、菅良太郎（パンサー）、三四郎

神奈川県：栗谷（カカロニ）、野田クリスタル（マヂカルラブリー）、ひるちゃん（インポッシブル）、松尾駿（チョコレートプラネット）

新潟県：山本浩司（タイムマシーン3号）、鈴木Q太郎（ハイキングウォーキング）

長野県：もう中学生、良ちゃん（鬼越トマホーク）

静岡県：飛永翼（ラバーガール）、長谷川忍（シソンヌ）、ハリウッドザコシショウ

愛知県：太田博久（ジャングルポケット）、向井慧（パンサー）、村上（マヂカルラブリー）

京都府：長田庄平（チョコレートプラネット）、周平魂（ツートライブ）、辻皓平（ニッポンの社長）

大阪府：ケツ（ニッポンの社長）、さらば青春の光、さや香

兵庫県：ガクテンソク、マユリカ

岡山県：秋山寛貴（ハナコ）、井口浩之（ウエストランド）、加賀翔（かが屋）、水川かたまり（空気階段）

広島県：尾関高文（ザ・ギース）、賀屋壮也（かが屋）、たかのり（ツートライブ）、山根良顕（アンガールズ）

愛媛県：芝大輔（モグライダー）、友近

福岡県：えいじ（インポッシブル）、友田オレ、吉住

沖縄県：スリムクラブ、ロジャー（大自然）

ゲスト：朝紅龍琢馬、阿炎政虎