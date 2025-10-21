「クリニーク（CLINIQUE）」が、保湿シリーズ「モイスチャー サージ」から、薬用保湿美容液「モイスチャー サージ グロウ リファイン セラム（医薬部外品）」（30mL 6600円）を発売する。アットコスメで先行販売中で、12月1日に全国発売する。

モイスチャー サージ グロウ リファイン セラムは、角層が薄く外的要因による肌トラブルが起きやすい日本人のために研究・開発した美容液で、シリーズ初の医薬部外品となる。肌を健やかに整える2種の肌荒れ防止有効成分と、乳酸やビタミンC誘導体、アロエなど10種の保湿成分をブレンドしたモイスチャー ドロップ カクテルを配合。肌なじみの良い乳白色のミルキー テクスチャーがしっとりと角質をやわらげ、みずみずしい肌へと導く。

今回のローンチでは、ブランドとして初めてアットコスメでの先行販売を実施。成分を基にアイテムを選ぶ若者が増える中、肌の基礎を支える“うるおい補給”の重要性を改めて発信することで、スキンケア意識の高い若年層を中心に全世代への認知向上を図る。

