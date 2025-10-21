エムエム6 メゾン マルジェラ、2025年秋冬ポップアップストアが東京と大阪にオープン

「エムエム6 メゾン マルジェラ（MM6 Maison Margiela）」が、東京と大阪にポップアップストアをオープンする。伊勢丹新宿では10月22日から29日まで、阪急うめだ本店では11月12日から11月18日まで、2025年秋冬の新作コレクションを取り扱う。

【画像をもっと見る】

ポップアップストアでは、レディ・トゥ・ウェアをはじめ、アクセサリー、シューズ、レザーグッズ、ジュエリーを含むオールジェンダーコレクションを展開。そのほか、フランスのグローブメーカー「アニェル（Agnelle）」とのコラボレーションにより、オペラグローブをアレンジしたナッパレザーのグローブ（11万6600円）や、1月にピッティ・ウオモで発表された2025年秋冬メンズコレクションからモジュラーグローブ2型（8万2500〜14万6300円）を販売する。また、ポップアップストア限定のクロコダイル型押し「ジャパニーズ」バッグ ラージを、オリーブとブラックの2色（各29万7000円）揃える。

◾️「エムエム6 メゾン マルジェラ 伊勢丹新宿」 ポップアップストア

開催期間：2025年10月22日（水）〜10月29日（水）

営業時間：10:00〜20:00

会場：伊勢丹新宿店 本館3階 インターナショナルデザイナーズ センターパーク/ザ・ステージ#3

所在地：東京都新宿区新宿3-14-1

◾️「エムエム6 メゾン マルジェラ 阪急うめだ本店」 ポップアップストア

開催期間：2025年11月12日（水）〜11月18日（火）

営業時間：10:00〜20:00

会場：阪急うめだ本店 3階 コトコトステージ31

所在地：大阪府大阪市北区角田町8-7