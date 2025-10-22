インタビュー前編「本気で部活に打ち込んだ学生時代」

櫻坂46の田村保乃が「THE ANSWER」のインタビューに応じた。競技歴14年で、アイドル界屈指のバレー好き。10日に開幕したSVリーグ女子・大阪マーヴェラス―ヴィクトリーナ姫路の試合を生中継したABEMAのゲスト出演でも話題になった。 “ガチの体育会系”だった彼女の競技愛に迫る。前後編でお届けするインタビュー前編は、本気で部活に打ち込んでいた学生時代について。（聞き手＝THE ANSWER編集部・宮内 宏哉）

◇ ◇ ◇

――幼稚園の年長から大学までバレーボールに打ち込んだ青春時代。そのきっかけを教えてください。

「2つ上の兄が小学生バレーボールのクラブ体験に行った時、私も一緒についていって始めました。まだローテーションがない年代だったのでバックのポジション。身長がそんなに高くはなかったというのもあって、ミドルだけはあまり経験がなかったですが、そこからスパイカー、セッターも全部経験しました。レシーブが得意で好きでしたし、圧倒的に守備型でしたね」

――小さい頃、憧れていた選手はいますか。

「私が小学生の頃、木村沙織選手がずっと活躍されていたので北京五輪もずっと見ていました。日本代表のエースとして、ずっと第一線で戦っていた姿ももちろんですけれど、やっぱり私がレシーブが好きというのもあって、レシーブが上手な選手がいつも好きになってしまう。カッコいいなと思っていました」

――高校時代、バレーボール部員としてどんな日々を送っていましたか。

「多分、本気で高校バレーを頑張っていた皆さんと同じような感じでほぼ365日、朝から晩までバレーボール中心の学校生活。朝6時の電車に乗って、夜10時過ぎに帰宅していたので。勉強は授業で身に着けるしかなかったですし、クラブノートを書かなければいけなかったので、朝なんとか電車の中で（眠気と戦って）カクカクしながら書いて……という3年間。同じ経験をされている方も沢山いらっしゃると思いますが、今思うと、今より全然ハードだったなと思います」

――怪我で夜遅くに通院しながらプレーした時期もあったそうですね。

「怪我はもう、しまくっていましたね。捻挫もしましたし、膝も。スポーツしている方はみんなそうだと思いますが、怪我したから休むというより、怪我と向き合いながら練習して……という日々。どれだけ休まないかが、やっぱり大事な時期だったので。病院に行きながらなんとかできる体を作ってもらってやっていました」

夢にも出てくる高校時代「当時はあまり楽しい気持ちになれなくて…」

――大阪大会では、のちに日本代表となる同学年の宮部藍梨選手、1学年下の林琴奈選手が所属していた名門・金蘭会高とも対戦しました。

「お二人は当時から注目されていましたし、金蘭会は高校3冠を取ったりして学校としても注目されていました。私はバレーを見るのが好きだったし、特に金蘭会高校も好きだったので、試合を見に行ったりしていました」

――かなり体育会系な日々を過ごした高校時代を、振り返るとどう感じますか。

「今思うと頑張ってよかったし、楽しかったかなと思うんですけれど、厳しいレシーブ練習をしていた時のこととかが今も夢に出てくるんです。当時はあまり楽しい気持ちになれなくて、辛かったなあじゃないですけれど、それなりに追い込んで頑張っていたんだろうなと感じます」

――本気で打ち込んだ高校3年間。支えられたものはありますか。

「高校バレーや世界バレーを録画して、自分が好きな選手が活躍している試合を見返して『私も頑張ろう！』と奮起したことはありました。それとやっぱりアイドルが好きだったので、癒しをもらったり、ステージは違うけれど私も一緒に頑張ろうと考えたり。高校バレーも、バレーボールができるのも、限られた時間だと思っていたので。この3年間だけは絶対頑張ろうと決めて入ったから乗り越えられたのもあるかもしれません」

――苦しい時に、元気をもらっていたアイドルは。

「小学生の頃からずっとAKB48さんが好きで、そこから派生グループも全部ちゃんと通ってきた感じです。バレーの練習をしているとやっぱりライブには行けなくて。前田敦子さんがアイドルだった間に、一日でも休んで行けば良かったなってちょっとした後悔はあります」

――主将も経験。リーダーとして意識したことはありますか。

「仲良しこよしではいけない、厳しくチームの中でちゃんと意見を言いなさいと先生からすごく言われていました。ミスがあったら言いたくないこともやっぱり注意しないといけないし、難しいなと思いながらも頑張ってチームをまとめて……という感じでした」

――バレーボールの経験から、今に生きる学びは。

「なかなか経験できないような上下関係もいい意味で学んで、そこから引き算ができるようになりました。やっぱり仲間がいて、チームプレーなので、今のグループとも通じるところもありますし。礼儀に厳しい高校でもあったので、本当に学ばせていただいた3年間でした」

（後編に続く）

■田村保乃（たむら・ほの）

1998年10月21日生まれ、大阪府出身。小学校入学前からバレーボールを始め、大学までプレー。2018年の「坂道合同新規メンバー募集オーディション」に合格してアイドルの道を歩み始めると、櫻坂46では3rdシングル「流れ弾」で初のセンターを務めた。モデル、番組出演など幅広く活躍中。身長163センチ、血液型はA。

