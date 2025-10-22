ホロライブ・白上フブキ、なつかしのレトロゲームを購入し話題「神ゲーキター！」「金コイ厳選かっ！」
「ホロライブ」所属のVTuber・白上フブキさんが、22日までにエックスを更新。最近購入したゲームを公開すると「懐かしい」「神ゲー」など反響が集まっている。
【写真】白上フブキさんが購入した2002年発売の神ゲー
昨今、多くのホロメンが「ポケモン」シリーズ最新作の『Pokemon LEGENDS Z-A』を実況する中、フブキさんが「買いました やるぞ」とつづり公開したのは、なんと2002年に発売された『ポケットモンスター ルビー』（ゲームボーイアドバンス）のパッケージだった。
『ポケットモンスター ルビー』と言えば、さくらみこさんが色違いのコイキングを釣る耐久企画に挑戦中だが、この投稿にファンからは「神ゲーキター！」「金コイ厳選かっ！」「みこちと並走するつもりかぁ…」「みこさんに金コイ釣りの勝負を仕掛け…あっさり金コイを釣ってドヤ顔してる未来が見える！」などの声が上がっている。
引用：「白上フブキ」エックス（＠shirakamifubuki）
