JAFは、2025年10月30日（木）～11月9日（日）に開催される「Japan Mobility Show 2025」にて、「JAF MISSION BASE」をテーマとしたブースを出展する。

同ブースでは、JAF初の災害支援車を屋内展示会で初公開し、ロードサービス隊員による実演ステージも実施する。また、ミッションパネルやハッシュタグキャンペーン、会員向けのアプリ体験など、多彩な体験型コンテンツを展開。来場者には数量限定ノベルティの配布も予定されている。会場へ行った際は、同ブースにも足を運んでみてはいかがだろうか。

Japan Mobility Show 2025にJAFブースを出展

～JAF初の災害支援車が屋内展示会に登場！多彩なコンテンツでJAFの取り組みを身近に～

JAF（一般社団法人日本自動車連盟 会長 坂口正芳）は、2025年10月30日（木）～11月9日（日）に開催される「Japan Mobility Show 2025」にPRブースを出展いたします。

■ブースのテーマは「JAF MISSION BASE」

今回のJAFブースは「災害時におけるJAFの活動」に焦点を当て、「JAF MISSION BASE」をテーマとしています。JAFの基本理念である、「安全と安心の支えとなるサービスを提供し、移動価値が高い社会の実現を目指します」というビジョンのもと、未来のJAF基地をイメージしたブースにて、JAFがこれからも社会の安全と安心を守る存在として、地域課題の解決に貢献していく姿を表現します。

■JAF初の災害支援車を屋内展示会で初めて公開！

当日はJAF初の災害支援車を屋内展示会で初公開します。（災害支援車や新組織についての詳細は別途リリース予定）

さらに、ロードサービス隊員による実演ステージも開催。MCとの掛け合いのなかで、「何ができる車両なのか」を言葉だけでなく、実際に目で見て分かりやすく紹介します。

また、「JAF MISSION BASE」にちなんだミッションパネルの展示など、多彩なコンテンツをお楽しみいただけます。ミッション達成、キャンペーンに参加いただいた方には限定ノベルティ（数量限定）をプレゼント！ぜひJAFブースにお立ち寄りください。

JAFブース出展情報

【コンテンツ】

・災害支援車の展示

・ミッションパネルの展示

・SNSを使用したハッシュタグキャンペーン

・JAFスマートフォンアプリクーポン体験（※JAF会員の方対象）

【JAF出展場所】東京ビッグサイト 東7ホール（小間番号：E7309）

【JAFブース詳細】https://jaf.link/4mIKBBp

各ノベルティイメージ画像① 各ノベルティイメージ画像②

■Japan Mobility Show 2025 開催概要

開催期間：2025年10月30日（木）～11月9日（日）

場所：東京ビッグサイト（東京都江東区有明）

オフィシャルWEBサイト：https://www.japan-mobility-show.com/

