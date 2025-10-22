ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

安定感＆クッション性抜群！ヨガもストレッチもこれ1枚！【アマゾンベーシック】の厚手ヨガマットをAmazonでゲットしよう！

厚さ12ミリでクッション性があるため、身体の負担を軽減してくれるヨガマット。キャリーストラップ付きなので自宅での保管はもちろん、スタジオやアウトドアにも持ち運びやすい。自宅でのトレーニング、瞑想、アウトドアヨガ、ピラティス、フィットネスジム等、あらゆる場面で。

ヨガとエクササイズのマットの表面は、粘着性を強化するためにテクスチャー加工が施されている。ウォーリアワン、ダウンドッグ、サイドアングルポーズ、プランクポーズなどのヨガのポーズをキープするのに役立つ。フロアエクササイズルーチンを初めて行う方や、ヨガ愛好家の方にもおすすめ。

エクササイズが終了したら、マットを巻き上げて、付属のキャリングストラップを両端に取り付ける。ストラップを所定の位置に置いた状態で、ジムバッグスタイルの持ち運び用に肩にかける。ストラップは、クローゼットに立てかける時や車に保管する時にマットが広がるのを防ぐ。

マットの厚い層は、立っている時やストレッチしている時の足のクッションになり、エクササイズルーチンやヨガのポーズの際に体をサポート。