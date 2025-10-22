実は関西だけ？大阪人のソースの使い方にスタジオ驚がく『水野真紀の魔法のレストラン』
きょう22日放送のMBSテレビ『水野真紀の魔法のレストラン』（毎週水曜 後7：00 ※関西ローカル）では、「ソース･蕎麦･天津飯…実は関西だけ!?地域差グルメの謎 大調査」を届ける。
【画像】東西で色の違い？関東と関西の天津飯
実は地域によって差がある「ソース」「蕎麦」「天津飯」などの地域差の謎を大解明。ゲストの俳優・遠藤憲一が関西と関東でまったく異なる地域差グルメに驚きの声を上げる。
番組が独自で調査した「『東京で70人に聞きました』理解不能。大阪人のソースの使い方ベスト10」で6位にランクインした「チャーハン」に対し、遠藤は「絶対かけない」と拒絶反応を示す。また7位の「回鍋肉」には、番組レギュラーで芸能界きっての食通として知られる長野博が「回鍋肉なんて完成されてる味なのに意味わかんない」と異議を唱える。
「東京人が驚いた大阪人のソースの使い方の第1位はなんでしょう？」のクイズの答えに一同驚がく。お笑いコンビ・ロザン（菅広文、宇治原史規）は水野のヒントにクレームをつける。
そのほか、番組では梅沢富美男が「正しい!?そばの流儀」を関西芸人に教える企画や、遠藤が若い頃から通い続ける立ち食いそば店の意外なメニューも登場する。
料理コーナーでは、「中国菜エスサワダ」澤田州平シェフが「ちゃんぽん」のレシピを紹介。冷蔵庫の残り物を使ってできる「澤田流 パイタンちゃんぽん」を披露する。
【画像】東西で色の違い？関東と関西の天津飯
実は地域によって差がある「ソース」「蕎麦」「天津飯」などの地域差の謎を大解明。ゲストの俳優・遠藤憲一が関西と関東でまったく異なる地域差グルメに驚きの声を上げる。
番組が独自で調査した「『東京で70人に聞きました』理解不能。大阪人のソースの使い方ベスト10」で6位にランクインした「チャーハン」に対し、遠藤は「絶対かけない」と拒絶反応を示す。また7位の「回鍋肉」には、番組レギュラーで芸能界きっての食通として知られる長野博が「回鍋肉なんて完成されてる味なのに意味わかんない」と異議を唱える。
そのほか、番組では梅沢富美男が「正しい!?そばの流儀」を関西芸人に教える企画や、遠藤が若い頃から通い続ける立ち食いそば店の意外なメニューも登場する。
料理コーナーでは、「中国菜エスサワダ」澤田州平シェフが「ちゃんぽん」のレシピを紹介。冷蔵庫の残り物を使ってできる「澤田流 パイタンちゃんぽん」を披露する。