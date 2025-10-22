高石あかり、『激突メシあがれ』で絶品スープに舌鼓「想像を超える化けるスープばかり」【コメントあり】
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）が、29日放送のNHK大阪放送局制作『激突メシあがれ』（後7：57〜／総合・全国）スープ回に出演する。
【番組カット】おいしそう！アマチュアが作った絶品スープ
番組は、アマチュアが驚きの発想と探究心で作るラーメン、カレー、ハンバーガーにスイーツといった“自作グルメ”の頂上決戦を行う笑いと涙のグルメ・エンターテインメント。プロも舌を巻く驚きの発想と探究心で出来上がった、こだわりまくって作る極上のメシが登場する。
今回は放送中の連続テレビ小説『ばけばけ』から、松野トキ役の高石が出演。料理のテーマは、ドラマでたびたび登場する「しじみ汁」にちなみ、「しじみを使った朝ごはんスープ」。アイデアがきらりと光るひと皿が続々登場する。
■高石あかりコメント
今日は『激突メシあがれ』でスープをいただきました。主人公のトキも大好きなしじみがたくさん使われていて、ほんとにおいしかったです。ドラマの撮影でしじみ汁はたくさん飲んでいますが、私の想像を超える化けるスープばかりでとても幸せな時間でした。
『激突メシあがれ』『ばけばけ』コラボ、ぜひご覧ください。
