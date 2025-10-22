º£¤«¤é¤Ç¤â´Ö¤Ë¹ç¤¦Ž¢¹â»Ô½ÐÃÙ¤ì³ôŽ£¤ËÃíÌÜ¡ÄFP¸·ÁªŽ¢Ä¹´üÊÝÍ¤ÇÍø±×¤òÁÀ¤¤¤¿¤¤Ž£¤Þ¤À¤Þ¤À³ä°Â¤Ê8ÌÃÊÁ
¢£¹â»Ô¥È¥ì¡¼¥É¤ÎÉü³è¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÌÃÊÁ
ÆüËÜ½é¤Î½÷À¼óÁê¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸øÌÀÅÞ¤¬¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¤«¤éÎ¥Ã¦¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÃÂÀ¸¤Ï´í¤Ö¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»öÂÖ¤Ï°ìÅ¾¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤È¤ÎÏ¢Î©¤Ë¤è¤ê¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸øÌÀÅÞ¤ÎÎ¥Ã¦¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¹â»Ô¥È¥ì¡¼¥É¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÆ¤Ó¹â»Ô¼óÁê¤ÎÀ¯ºö¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢³ô²Á¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÌÜ²¼¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Î¼ç¤ÊÀ¯ºö¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¡Ö¹ñËÉ¡¦¹ñÅÚ¶¯¿Ù²½¡×¡Ö·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡Ê¤È¤¯¤ËÈ¾Æ³ÂÎ¤äÄÌ¿®»ö¶È¡Ë¡×¡Ö¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡×¡Ö±§Ãè³«È¯¡×¤Ê¤É¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÌÃÊÁ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÉô¤ÎÌÃÊÁ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë³ô²Á¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½ÐÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÃÊÁ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÌÃÊÁ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢»ä¼«¿È¤¬¸½ºßÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ëÌÃÊÁ¤«¤é¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¹â»ÔÌÃÊÁ¡×¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤ÎÌÃÊÁ¤â¡¢»ä¤Ï¹â»Ô¼óÁêÃÂÀ¸°ÊÁ°¤«¤éÊÝÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¹â»ÔÌÃÊÁ¡×¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ä¹´ü¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤êÊÝÍ¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¡Ö¾ÍèÅª¤ÊÀ®Ä¹À¡×¡ÖÇÛÅö¶â¤ä³ô¼çÍ¥ÂÔ¡×¡Ö³ä°Â¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤Ê¤É¤ò½Å»ë¤·¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¤½¤ì¤¬¤¿¤Þ¤¿¤Þ¡¢º£ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢ÍË¾¤Ê¡Ö¹â»ÔÌÃÊÁ¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤±¤ËÍÙ¤é¤µ¤ì¤º¤Ë¡¢Ä¹´üÊÝÍ¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¶ãÌ£¤·¤¿¡Ê¤½¤ÎÊ¬¡¢¾¯¤·ÃÏÌ£¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ë¡Ö¹â»ÔÌÃÊÁ¡×¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ì¤æ¤¨¤Ë¡¢¡Ö¹â»ÔÌÃÊÁ¡×¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ç¤¢¤ë¡ÊÂç¤¤¤Ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ë»°É©½Å¹©¤äIHI¤Ê¤É¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À³ä°Â¤Ê¡Ê½ÐÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ËÌÃÊÁ¤âÂ¿¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î³§ÍÍ¤ÎÌÃÊÁÁª¤Ó¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£½ÅÍ×¤ÊÀ¯ºö¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¹ñÅÚ¶¯¿Ù²½¡×¤ËÃíÌÜ
¤Þ¤º¤Ï¡¢½àÂç¼ê¥¼¥Í¥³¥ó¤Ç¡¢³¤¾åÅÚÌÚ¡Ê¥Þ¥ê¥³¥ó¡Ë¤Ç¼ó°Ì¤Î¸ÞÍÎ·úÀß¤Ç¤¹¡£¹â»Ô»á¤Î½ÅÍ×¤ÊÀ¯ºö¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¹ñÅÚ¶¯¿Ù²½¡Ê¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÅÚÌÚ¤Ë¶¯¤¯¡¢ºÒ³²Éüµì¤Î¼õÃí¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢³¤¾åÅÚÌÚÊ¬Ìî¤Ç¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÂç¤¤¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Æ±¼Ò¤Ï¹ñÆâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³¤³°¤ÎÂç·¿°Æ·ï¤â¼ÂÀÓËÉÙ¤Ç¡Ê¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹á¹Á¤ä¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ê¤ÉÌó10¥«½ê¤ËµòÅÀ¤ò»ý¤Á¡¢³¤³°Çä¾åÈæÎ¨¤Ï¹â¤¤¡Ë¡¢±ß°Â¶ÉÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼ý±×ÌÌ¤Ç¤Î¥×¥é¥¹¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯3·î´ü¤ÏÂçÉý¤ÊÁýÇÛÍ½Äê¡Ê1³ô¤¢¤¿¤ê24±ß¢ª34±ß¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢³ô¼ç´Ô¸µ¤Î»ÑÀª¤ÏÂç¤¤¤Ë¹¥´¶¤¬¤â¤Æ¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç³ô²Á¤Ï¤³¤Î1Ç¯´Ö¤ÇÌó2ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¤â¡¢¤½¤ÎPER¡ÊÌó14ÇÜ¡Ë¡¢PBR¡Ê2ÇÜ¡Ë¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç²á¾ê¤Ê²áÇ®´¶¡¦³ä¹â´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ëÆüËÜ¹ñÅÚ³«È¯
¼¡¤ÏÆüËÜ¹ñÅÚ³«È¯¤Ç¤¹¡£Æ±¼Ò¤ÏÅìÆüËÜÉüµìÉü¶½¤Ë¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¡¢½Åµ¡ÅÚ¹©»ö¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯5·î´ü¤Ë¹õ»úÅ¾´¹¡¢Íè´ü¤ÏÁý¼ýÁý±×¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Ï¹â»Ô¿·À¯¸¢¤ÎÀ¯ºö¡Ê¹ñÅÚ¶¯¿Ù²½¡Ë¤Î¤â¤È¡¢¡ÖÃæ´ü·Ð±Ä·×²è2027¡×¤Ë´ð¤Å¤¯¡¢»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÇÛÅöÍø²ó¤ê¤Ï4¡ó¤ò¤æ¤¦¤ËÄ¶¤¨¡¢Èó¾ï¤Ë¹âÍø²ó¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£PBR¤Ï1ÇÜ¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡ÊÌó0.6ÇÜ¡Ë³ä°Â´¶¤¬¤¢¤ê¡¢³ô²Á¤â½ÐÃÙ¤ì´¶¤¬¶¯¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£³ô²Á¤Ï500±ß¶¯¡ÊºÇÄãÅê»ñ³ÛÌó5Ëü±ß¡Ë¤È¡¢Èó¾ï¤ËÇã¤¤¤ä¤¹¤¤¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëÅÚÌÚ¹©»ö°Ê³°¤Ë¤â¡¢Ä¶¹âÁØ·úÃÛ¤Ø¤Î»²Æþ¤Ê¤É¡¢¼ý±×¸»¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ËÉ±Ò´ØÏ¢¤Ç´üÂÔ¤Ç¤¤ëÌÃÊÁ¤Ï
ËÉ±Ò´ØÏ¢¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡Ö¹â»ÔÌÃÊÁ¡×¤Ï¥«¡¼¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£Æ±¼Ò¤Ï¼«Æ°¼ÖÍÑ¶ÛµÞÊÝ°Â±êÅû¤ÎºÇÂç¼ê¤Ç¡¢²½³ØÉÊ¡¦¥Ü¥È¥ê¥ó¥°¡¦»º¶ÈÍÑÉôºà¡¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤¬4ËÜÃì¤Ç¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢¥í¥±¥Ã¥È¤äËÉ±ÒÍÑ¿ä¿ÊÌô¤Î¸¶ÎÁ¤Ç¤¢¤ë²á±öÁÇ»À¥¢¥ó¥â¥Ë¥¦¥à¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¹ñËÉ¡×¤òÀ¯ºö¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤ë¡Ö¹â»ÔÌÃÊÁ¡×¡ÊËÉ±Ò´ØÏ¢ÌÃÊÁ¡Ë¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
³ô²Á¤Ï¾å¾º·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢PBR¤Ï0.85ÇÜ¤È¡¢Ì¤¤À¤Ë1ÇÜ¤ò²¼²ó¤ë¿å½à¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ê»°É©½Å¹©¤äIHI¤Ê¤ÉÂ¾¤Î¡ËËÉ±Ò´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢Âç¤¤¯½ÐÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¶ÈÀÓ¤Ï¹¥Ä´¤Ç¡¢ÇÛÅöÍø²ó¤ê¤â½½Ê¬¤Ê¿å½à¡Ê2¡óÂæÈ¾¤Ð¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢°Â¿´¤·¤ÆÄ¹´üÊÝÍ¤·¤¿¤¤ÌÃÊÁ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
Æ±¼Ò¤ÏÍ¥ÂÔÌÃÊÁ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢100³ô°Ê¾åÊÝÍ¤ÇUC¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É500±ßÊ¬¡Ê3Ç¯°Ê¾åÊÝÍ¤Ç1500±ßÊ¬¡Ë¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¢£·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡ÖÄÌ¿®¥¤¥ó¥Õ¥é¡×
¹â»Ô»á¤¬·Ç¤²¤ë·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢ÄÌ¿®¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¶¯²½¤Ï·ç¤«¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢²æ¤¬¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÄÌ¿®¥¤¥ó¥Õ¥é´ë¶È¤Ç¤¢¤ëNTT¤Ï¡¢ÍË¾¤Ê¡Ö¹â»ÔÌÃÊÁ¡×¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ê¤³¤ì¤â¹â»Ô»á¤Î½ÅÍ×À¯ºö¤Ç¤¢¤ë¡Ë¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤È¤·¤Æ¤â²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
ÄÌ¿®»ö¶È¤Ï·Êµ¤ÊÑÆ°¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¯¡¢°ÂÄêÅª¤Ê¼ý±×´ðÈ×¤ò»ý¤Á¡¢Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ°ÂÄê¤·¤¿¼ý±×¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ê¼ÂºÝ¡¢NTT¤Î¶ÈÀÓ¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£NTT¤¬³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëIOWN¡Ê¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤¿¹âÂ®ÂçÍÆÎÌÄÌ¿®Åù¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤ÏÈ¾Æ³ÂÎ¤äAIÊ¬Ìî¤Ë¤â´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤êÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô²Á¤Ï160±ßÄøÅÙ¡ÊºÇÄãÅê»ñ³ÛÌó1Ëü6000±ß¡Ë¤È¡¢Èó¾ï¤ËÇã¤¤¤ä¤¹¤¤¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÇÛÅöÍø²ó¤ê¤Ï3¡óÂæÈ¾¤Ð¤È¹â¤¯¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔ¡Êd¥Ý¥¤¥ó¥ÈÂ£Äè¡Ë¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä¹´üÊÝÍ¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¹ñÆâ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»º¶È¤Ë¤â´üÂÔ
¤Þ¤ó¤À¤é¤±¤Ï¡¢Ì¡²èÀìÌç¸Å½ñÅ¹¤ÎºÇÂç¼ê¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á¸¶²è¡¦´á¶ñÈÎÇä¤â¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£¹â»Ô»á¤ÎÊÝ¼é¿§¤Î¶¯¤µ¤«¤é¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤ÎÊÝ¸î¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï¹ñÆâ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»º¶È¤Ø¤Î»Ù±çÅù¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢¥Þ¥ó¥¬¡¦¥¢¥Ë¥á´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¤è¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¾¯¤·È¯ÁÛ¤ÎÈôÌö¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¬¤ÁÅª³°¤ì¤Ç¤â¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ó¤À¤é¤±¤Ï¡¢¶È³¦ºÇÂç¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÈ¼«¤ÎÃÍÉÕ¤±¡¦´ÕÄê¤Ç»Ô¾ì¤Ø¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤¯¡¢¶È³¦¤ÎÆ°¸þ¤òº¸±¦¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
Íø±×Î¨¤Ï¹â¤¯¡¢Áý¼ýÁý±×·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢¶ÈÀÓ¤Ï·øÄ´¤Ç¤¹¡£Æ±¼Ò¤Ë¤Ï¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢³¤³°¥Õ¥¡¥óÁØ¤Î³ÈÂç¤Ë¤è¤ê¡¢Å¹Æ¬¤Ç¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤ä¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤è¤ë³¤³°¸ÜµÒ¤«¤é¤ÎÃíÊ¸¤Î¿¤Ó¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¡¢¤½¤ÎÀ®Ä¹´üÂÔ¤ÏÂç¤¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Î³ô²Á¤Ï300±ßÂæ¤ÈÇã¤¤¤ä¤¹¤¤¿å½à¤Ç¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔ¡Ê³ô¼çÍ¥ÂÔ·ôÅù¡Ë¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¢£¹â»Ô»á¤ÎÀÑ¶ËºâÀ¯¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ë
ÆüËÜ¼è°ú½ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢»±²¼¤ËÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤Ê¤É¤ò»ý¤Ä¡¢¹ñÆâÍ£°ì¤ÎÁí¹ç¼è°ú½ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡£ÀÑ¶ËºâÀ¯¤ä¶âÍ»´ËÏÂ¤Ê¤É¤Î¹â»Ô»á¤ÎÀ¯ºö´üÂÔ¤«¤é¡¢³ô¼°Åù¤Ø¤ÎÅê»ñ³èÆ°¤¬³èÀ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ô¾ì¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡Ê¹â»Ô¥È¥ì¡¼¥É¡Ë¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¹¤¤°ÕÌ£¤Ç¡Ö¹â»ÔÌÃÊÁ¡×¤ÈÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼è°ú½ê¤Ç¤ÎÇäÇã¼ê¿ôÎÁÅù¤ò¼ç¤Ê¼ý±×¸»¤È¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢»Ô¾ì¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤Û¤É¡Ê¼è°úÎÌ¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤Û¤É¡Ë¡¢¼ý±×¤â³ÈÂç¤·¤Þ¤¹¡£¼è°ú½ê¤Î±¿±Ä¤Ï¡¢¿·µ¬»²Æþ¤¬¶Ë¤á¤Æº¤Æñ¤Ê¤³¤È¤«¤é¡¢¶¥ÁèÁê¼ê¤¬¤Û¤ÜÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤ÆÈÀêÅªÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ°ÂÄê¤·¤¿¶ÈÀÓ¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢3¡ó¼å¤ÎÇÛÅöÍø²ó¤ê¤Ï¡¢¥¤¥ó¥«¥à¥²¥¤¥óÌÜÅö¤Æ¤ËÄ¹´üÊÝÍ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢½½Ê¬¤Ê¿å½à¤À¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¶ä¹ÔÌÃÊÁ¤Ï²¡¤·ÌÜÇã¤¤¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹
¶âÍ»´ËÏÂÇÉ¤Ç¤¢¤ë¹â»Ô¼óÁê¤ÎÃÂÀ¸¤Ë¤è¤ê¡¢ÅöÌÌ¤ÎÍø¾å¤²¤Ï±ó¤Î¤¤¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸½ºß¤ÎÊª²Á¾å¾º¤ä±ß°Â¤ò´Õ¤ß¤ì¤Ð¡¢¶âÍø¾å¾º¤ÎÂç¤¤ÊÎ®¤ì¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¤¤¤º¤ìÍø¾å¤²¤ÏÈò¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤æ¤¨¡¢¶ä¹ÔÌÃÊÁ¤¬¡ÖµÕ¹â»ÔÌÃÊÁ¡×¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¡Ê¡ö¡Ë¡¢º£¸å¡¢³ô²Á¤¬Âç¤¤¯²¼¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï²¡¤·ÌÜÇã¤¤¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ö¶âÍø¾å¾º¤Ë¤è¤ê¼ý±×Áý¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¶ä¹ÔÌÃÊÁ¡Ê¼ÂºÝ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÍø¾å¤²´üÂÔ¤Ç³ô²Á¤Ï¾å¾º¤·¤Æ¤¤¿¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¶âÍø¾å¾º¥Ú¡¼¥¹¤ÎÃÙ¤ì¤ÏÂç¤¤ÊµÕÉ÷¤Ç¤¢¤ë¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¤½¤ó¤ÊµÕÄ¥¤ê¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢¶ä¹ÔÌÃÊÁ¤òµó¤²¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¡¢¸½ºß¤ÎÄã¶âÍø¤¬ÅöÌÌÂ³¤¯¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤È¤¯¤Ë¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ÎÄã¶âÍø²¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â½½Ê¬¤Ë¼ý±×¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ëÂÎ¼Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¤â¡¢»°É©UFJ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ä¤ß¤º¤Û¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¾ðÊóÄó¶¡¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤ÇÇäÇã¤ò¿ä¾©¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Åê»ñ¤Ï¼«¸ÊÀÕÇ¤¤Ç¤ª´ê¤¤¤Þ¤¹¡£
----------
Æ£¸¶ µ×ÉÒ¡Ê¤Õ¤¸¤ï¤é¡¦¤Ò¤µ¤È¤·¡Ë
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼
1977Ç¯ÂçºåÉÜÂçºå¶¹»³»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Âçºå»ÔÎ©Âç³ØÊ¸³ØÉôÅ¯³Ø²ÊÂ´¶È¸å¡¢Æôºê¿®ÍÑ¶â¸Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢2001Ç¯¤ËÆ£¸¶¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼»öÌ³½ê³«Àß¡£¸½ºß¤Ï¡¢¼ç¤Ë»ñ»º±¿ÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¹Ö±é¡¦¼¹É®Åù¤òÀºÎÏÅª¤Ë¤³¤Ê¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Âçºå·ÐºÑË¡²ÊÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¹ÖºÂ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø³ô¡¢Åê»ñ¿®Â÷¡¢FX¡¢²¾ÁÛÄÌ²ß¡Ä¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬20Ç¯Åê»ñ¤òÂ³¤±¤Æ¤ß¤¿¤é¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¡ÊºÌ¿Þ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£
----------
¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼ Æ£¸¶ µ×ÉÒ¡Ë