¡¡½÷Í¥¤ÎáÄ¿¿¤¢¤ß¡Ê18¡Ë¤¬21ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¶!À¤³¦¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¡Ê²ÐÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î´ª°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡MC¤ÎÍî¸ì²È¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤«¤é¡ÖºÇ¿·¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤òÊ¹¤«¤ì¤¿áÄ¿¿¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¤³¤ÎÁ°¡¢³¹¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÉáÃÊ¤¢¤Þ¤ê¤½¤¦¤¤¤¦µ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡È¤¢¤Ã¡¢»ä¤âÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¡É¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¥¦¥¥¦¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡Ö¤è¤¯¸«¤¿¤é¡¢²¿¤«À¨¤¯¸«³Ð¤¨¤¬¤¢¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´é¤ÎÊý¤Ç¡£¤Ê¤ó¤Ç¤À¤í¤¦¡¢²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤«¤Ê¡©¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢Í§Ã£¤ÎÍ§Ã£¤Ç¤·¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡áÄ¿¿¤Ï²Æì¸©½Ð¿È¤Î18ºÐ¤Ç¡¢20Ç¯¤Ë²Æì¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¡¢21Ç¯¤Ë¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¤ÎCM¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£22Ç¯¤ËTBS¡ÖºÊ¡¢¾®³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¡£¡×¤Ç¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¡£7·î¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡½¤á¤°¤ê¡½¡×¤ÇÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£17Æü¤Ë½é¤Î±Ç²è¼ç±éºî¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥à¡¼¥ó¡¡Í¾Ì¿È¾Ç¯¤ÎÎø¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£