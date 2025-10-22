ドジャースはブリュワーズに4連勝で、ナ・リーグ2連覇を達成。ワールドシリーズ進出を決め、日本時間25日からブルージェイズと対戦します。

山本由伸投手は、ここまで投手として3試合に登板。ポストシーズンでの成績を振り返っていきます。

レッズとのワイルドカードシリーズ第2戦、先発マウンドを任された山本投手は、今シーズン自己最多の113球を投じ、6回2/3、被安打4、9奪三振、2失点、自責点0と好投。チームは8-4で勝利し、地区シリーズ進出に大きく貢献しました。

先発2試合目となったフィリーズとの地区シリーズ第3戦では、3回まで無安打投球を披露。しかし、1点をもらった直後の4回、先頭にソロホームランを打たれ同点とされると、その後2本のヒットと犠牲フライで3点を失い5回途中3失点で敗戦投手となりました。

そして、リーグ優勝を大きくたぐり寄せたブリュワーズとの第2戦では、メジャー初完投。初回に、いきなり先頭打者ホームランを浴びますが、その後はスコアボードに「0」を並べます。9回のマウンドにも上がり、被安打3、7奪三振、与四球1、1失点。111球の快投を見せ、勝利に貢献。メジャー全体8年ぶり、日本人選手初のポストシーズン初完投を達成しシリーズ突破に大きく貢献しました。

メジャー2年目にしてチームのエースへと成長していく山本投手。ワールドシリーズでも先発の柱として登板が期待されます。