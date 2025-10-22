「2025ヤングジョッキーズシリーズ ファイナルラウンド」への出場権をかけて、地方競馬およびJRAの若手ジョッキーが争う代表騎手選定競走「2025ヤングジョッキーズシリーズ トライアルラウンド」が10月21日、金沢競馬場で行われた。

ダート1400mで行われた第1戦は、橋木太希騎手（JRA）騎乗のパブリックスフィアが直線半ばで抜け出し勝利。2着は城野慈尚騎手（高知）騎乗のサイモンバズユー、3着には西塚洸二騎手（JRA）騎乗のティアップファイトが入った。

ダート1500mで行われた第2戦は、古川奈穂騎手（JRA）騎乗のセイラダンサーがスタート後先頭に立つと、そのまま逃げ切って勝利。2着は西塚洸二騎手（JRA）騎乗のワンダフルガイ、3着には山本屋太三騎手（兵庫）騎乗のズッシーノが入った。

YJSトライアルラウンド金沢第1戦・パブリックスフィアと橋木太希騎手 (C)NAR地方競馬全国協会

西塚洸二＆松本一心首位堅持

トライアルラウンド金沢を終えての、西日本地区におけるトライアルラウンドポイントの暫定順位（上位4位まで）は、下記のとおり。

●地方競馬

1位 松本一心（笠松）74pt

2位 塩津璃菜（兵庫）58pt

3位 青海大樹（佐賀）52pt

4位 土方颯太（兵庫）42pt

●JRA

1位 西塚洸二（栗東）90pt

2位 古川奈穂（栗東）66pt

3位 大久保友雅（栗東）59pt

4位 柴田裕一郎（栗東）56pt