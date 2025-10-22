親が亡くなり、生命保険で300万円受け取りました。このお金に相続税はかかるのでしょうか？
生命保険金は「みなし相続財産」
生命保険は被保険者（亡くなった人）が生前に契約を結び、死亡時に保険金が支払われます。受取人が遺族である場合、このお金は亡くなった人の死亡により取得した財産とみなされ、相続税の対象となります。
ただし、実際に契約の形態によって課税対象は変わります。
・契約者（保険料負担者）＝被保険者（亡くなった人）
→ 受取人がもらう保険金は「相続税」の対象。
・契約者＝別の人、被保険者＝亡くなった人
→ 契約者が保険料を払っていれば、「贈与税」や「所得税」の対象になる場合も。
今回は「親が契約し、親が亡くなり、子どもが受け取った」ケースを想定します。この場合、相続税の対象になります。
相続税の非課税限度額とは
生命保険の非課税金額は次の計算式で求められます。
500万円 × 法定相続人の数 ＝ 非課税限度額
例えば、相続人が2人（子どもが2人）なら、500万円 × 2人 ＝ 1000万円が非課税限度額です。
つまり、生命保険金のうち1000万円までは相続税がかかりません。今回のように300万円を受け取った場合、非課税枠の中に収まるため、相続税はかかりません。
具体例でシミュレーション
仮に次のようなケースを考えてみましょう。
被保険者・契約者→父
受取人→子（あなた）
受け取った保険金→300万円
相続人→母と子の2人
この場合、法定相続人は2人なので非課税限度額は1000万円です。受け取った保険金は300万円のみのため、全額非課税です。
一方で、もし複数の保険金があり、合計で2000万円を受け取った場合は、1000万円を超えた部分（1000万円）が課税対象になります。その場合、他の遺産（預貯金や不動産など）と合算して相続税が計算されます。
相続時に注意すべきポイントとは？
1．非課税枠は「受取人ごと」ではなく「全体」で計算
複数の保険契約があっても、非課税枠は全相続人で共有します。
たとえば、子が2人いても、兄弟それぞれに500万円の非課税枠が自動で割り当てられるわけではありません。
まず全体の非課税枠を計算し、その後、各受取人の受取額に応じて案分されます。
2．保険料を誰が支払っていたかが重要
相続税の対象となるのは「亡くなった人が保険料を支払っていた」場合です。
もし子どもが自分で保険料を払っていた場合は、亡くなった時に受け取った保険金は相続税ではなく所得税の対象になることもあります。
この違いを理解しておかないと、税務申告でトラブルになる可能性があります。
3．他の遺産と合算して課税される
生命保険金の課税対象部分は、他の遺産（預金・不動産など）と合算して相続税を計算します。
非課税枠を超えた部分が少なくても、総額が大きければ課税されることがあります。そのため、遺産全体の把握が必要です。
300万円の保険金は非課税の範囲内
相続税がかかるのかは、相続財産の総額によります。
また、保険契約の形態や保険料の支払者によって、税目が「相続税」「所得税」「贈与税」に分かれる点にも注意が必要です。
不明点がある場合は、税理士や保険会社に確認することで、思わぬ申告漏れや課税ミスを防げます。
出典
国税庁 No.4105 相続税がかかる財産
執筆者：FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
監修：高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー