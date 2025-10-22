ダンビュライトやクリノガウディーも競演…引退競走馬が東京の舞台に集結する「Tokyo Equestrian Festival 2025」開催

10月25日（土）、東京都世田谷区のJRA馬事公苑で「Tokyo Equestrian Festival 2025（TEF2025）」が開催される。

同イベントは、東京2020オリンピック会場のレガシーとして再整備された馬事公苑を舞台に、馬術の魅力を多くの人に伝えることを目的として2022年に始動。日本中央競馬会（JRA）、日本馬術連盟、日本社会人団体馬術連盟などが協力し、馬術文化の普及と発展を目指している。

今年の注目プログラム「Welcome to TEF - OTTB Exhibition」では、かつて競馬で活躍した引退競走馬（OTTB＝off-track Thoroughbred）が再び脚光を浴びる。会場では、オリンピックやアジア大会出場経験を持つトップライダーと若手有望選手が、名馬たちの“第二のキャリア”を披露する。

出演馬と騎乗者は次の通り。

元競走馬カタールパールが全日本エンデュランス選手権100kmで優勝、サラブレッドとして初の快挙

元競走馬が活躍

ダンビュライト × 日郄凱斗選手（全日本ジュニア馬場馬術大会2024優勝）

クリノガウディー × 岩粼茉莉亜選手（杭州アジア大会2022日本代表）

ジャンカズマ × 林伸伍選手（東京五輪馬場馬術日本代表）

ドルチェモア × 佐藤賢希選手（全日本障害馬術大会2024優勝）

ティーエスネオ × 佐渡一毅選手（東京五輪馬場馬術日本代表）

サトノオマージュ × 吉田匡慶選手（全日本馬場馬術大会2025第2位）

音楽監修はDJ／音楽プロデューサーの沖野修也氏が担当。名馬たちの演技と調和する音楽演出を通じて、華やかで臨場感のあるステージを届ける。

また、引退競走馬と直接ふれあえる特別企画「Meet the Horses」も実施。イベント当日にグッズを6000円（税込）以上購入した先着120名が対象で、ダンカーク、ヒルノダムール、オーソクレース、ダンビュライトの4頭が登場する予定となっている。

入場は無料（事前登録制）で、チケットは「Teket」サイトにて受付中。定員は3000名で、締切は10月24日を予定している。