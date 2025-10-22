¤Ï¤ÁÀÚ¤ì¤½¤¦¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ë¥¯¥®ÉÕ¤±¡ª´Ú¹ñ¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÂçÃÀ¤Ê¡ÈÀÚ¤ì¹þ¤ß¥¹¥«¡¼¥È¡É°áÁõSHOT¡ÚPHOTO¡Û
´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¡¢¥¥à¡¦¥Ò¥ç¥Ë¥ç¥ó¤¬ÂçÃÀ¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÎº¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥à¡¦¥Ò¥ç¥Ë¥ç¥ó¡¢¤Ï¤ÁÀÚ¤ì¤½¤¦¤Ê°áÁõSHOT
¥¥à¡¦¥Ò¥ç¥Ë¥ç¥ó¤ÏºÇ¶á¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¼«¿®¤¬¥Á¥¢¤òÌ³¤á¤ëÂæÏÑ¤ÎÃË»Ò¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Á¡¼¥à¡ÖÅí±à¥ì¥ª¥Ñ¡¼¥º¡×¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥¿¥°ÉÕ¤±¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Öµ¼Ô²ñ¸«¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃÈ¤«¤¯´¿·Þ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§ÍÍ¤ËËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç´¶Æ°¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤¿¤¯¤µ¤ó±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£³§¤µ¤ó¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤ËÄÖ¤ê¡¢¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢Åí±à¥ì¥ª¥Ñ¡¼¥º¤Î¥Á¥¢¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¥«¥á¥é¤Ë¤Ë¤³¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¸þ¤±¤ë¥¥à¡¦¥Ò¥ç¥Ë¥ç¥ó¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥³¥ë¥ÆÉôÊ¬¤¬ÂçÃÀ¤ËÏª½Ð¤·¤¿¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¥¹¤«¤é¤Ï¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÀÚ¤ì¹þ¤ß¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥Ñ¡¼¥×¥ë¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤«¤é¤â·ò¹¯Åª¤ÊÈþµÓ¤òÆ²¡¹ÈäÏª¡£¸½Ìò¥Á¥¢¤é¤·¤¯´°àú¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯¸«¤»¤Ä¤±¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¥à¡¦¥Ò¥ç¥Ë¥ç¥ó¤Ï2000Ç¯9·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î25ºÐ¡£2019Ç¯¤Î¡Ö¥ß¥¹¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë´Ú¹ñ¡¦·ÄËÌ¡Ê¥¥ç¥ó¥Ö¥¯¡ËÃÏ¶èÂç²ñ¡×¤Ç¥¹¥¿¡¼¾Þ¤È¿Íµ¤¾Þ¡¢2020Ç¯¤Î¡Ö¥ß¥¹¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¡¦¥³¥ê¥¢Âçî¹¡Ê¥Æ¥°¡Ë¡¦·ÄËÌÂç²ñ¡×¤ÇºÇÍ¥½¨¥â¥Ç¥ë¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢2021Ç¯¤Î¡Ö¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥Þ¥Ë¥¢¡¦¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡×¤Ç¤Ï¥Þ¥ì¥Õ¥£¥»¥ó¥È¤Î¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤Ç¥³¥Þ¡¼¥·¥ã¥ëÉôÌç2°Ì¤ËÉ½¾´¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢°µ´¬¤ÎÈþËÆ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¡£
¸½ºß¤Ï¼ç¤Ë¥Á¥¢¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ú¹ñ¥×¥íÌîµåKBO¥ê¡¼¥°¤ÎSSG¥é¥ó¥À¡¼¥¹¡¢¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼K¥ê¡¼¥°¤Î¿å¸¶FC¡¢ÃË»Ò¥×¥í¥Ð¥¹¥±KBL¤Î´Ú¹ñ¥¬¥¹¸ø¼Ò¥Ú¥¬¥µ¥¹¡¢¥×¥í¥Ð¥ì¡¼V¥ê¡¼¥°ÃË»ÒÉô¤ÎKBÂ»³²ÊÝ¸±¥¹¥¿¡¼¥º¡¢ÂæÏÑÃË»Ò¥×¥í¥Ð¥¹¥±¤ÎÅí±à¥ì¥ª¥Ñ¡¼¥º¤Î±þ±çÃÄ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£