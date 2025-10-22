レクサスが「超高級ミニバン」本気で市販化へ!? “セダンじゃない”「新たなLS」登場か？ フラッグシップモデルが斬新すぎる「6輪仕様」に！ 新世代ショーファーカーの姿とは！

“セダンじゃない”「新たなLS」登場か？

2025年10月13日、オウンドメディアである「トヨタイムズ」がトヨタの新しいブランドの方向性を示した生配信を実施しました。

「ジャパンモビリティショー2025（JMS2025）」に向けた意味合いもあり、ダイハツを含めた同グループのブランドと商品の将来（一端ですが）を知ることができます。

レクサス「LS」が6輪化！

【画像】超カッコいい ！ これが6輪仕様の「LSコンセプト」です！（30枚以上）

それによると、「センチュリー」が高級ブランドとして独立することで、「レクサス」の行く末が気になるところ。北米をはじめ、世界戦略ブランドでもあるレクサスは、個人的には、大胆なブランドイメージの打ち出しが難しいように感じます。

しかし、新ブランドCMで「LEXUS LS CONCEPT」の文字とともに、「誰のまねもしない」というナレーションとともに登場したのは、6輪のミニバン。3列シートのバッテリーEVとなっています。

レクサス「LS」といえば、名車のビンテージイヤーともいわれる1989年に北米市場に誕生し、日本ではトヨタ「セルシオ」の名で登場しました。

メルセデス・ベンツやBMW、アウディなどのドイツ勢をベンチマーク（指標）として、北米市場での念入りな市場調査の上、米国で好まれる内外装デザインや徹底した静粛性を実現。当時は高級車といえばセダンでしたが、メルセデス・ベンツなどのライバルをも驚かせる仕上がりでした。

同CMでは、レクサス「LM」もしくはそれ以上とも想起させる堂々たるサイドビューが映し出され、6輪が目を惹きます。

豊田章男会長は、初代LS（セルシオ）以来のレクサスの歴史（LSやGS、ISなどのトヨタブランドから名前を変えたレクサスモデル）を振り返りつつ、「もう1回レクサスの原点であるLSに立ち返り、セダンが右肩下がりのいま、現代のショーファードリブンがどういう形であるべきかを投げかけた」のが2年くらい前かなと説明しています。

なお、トヨタのBrand Creation Office担当であるサイモン ハンフリーズ氏は、2024年5月と補足しています。

そこで「LSの『S』はセダンではないのか？」という質問が投げかけられましたが、豊田章男会長は「LSのSは誰がセダンと決めたの？ LSのSはスペース。セダンと決めつけることはないでしょう？」と付け足しています。

LSのSは、空間（スペース）であり、さらに宇宙（スペース）という意味もあるよね、という議論もあったようです。なお、このCMは第1弾で、第2弾のCMは、「JMS2025」に間に合わせるべく、宇宙（スペース）をテーマにしているそうです。

また、豊田章男会長は、「スピンドルグリルを一度壊して、ボディ全体で表現するスピンドルボディ」についても言及しており、6輪のLSコンセプトもスピンドルボディが採用されていると考えて良さそうです。

LSコンセプトは、LMから進化した新しい形を示しているようで、トヨタが開発している月向けの6輪モデルを「地球でも乗れるようにしてよ」と豊田章男会長が提案したとのこと。さらに、6輪にすることで、室内を広くすることができ、海外では室内の快適性を重要視するニーズにも応えられると説明しています。

サイモン ハンフリ−ズ氏は、6輪にすることでリアタイヤを小さくすることができ、室内空間も広くすることが可能で、2列目以降、とくにサードシートと思われますが、後席の乗降性を改善できると説明。豊田章男会長もスマートに乗り降りできると付け加えています。

豊田章男会長は、同コンセプトモデルについて、いわゆるコンセプトカーよりも本気（コンセプトカーで終わらせずという意味と思われます）と表現しており、サイモン ハンフリ−ズ氏もコンセプトカーというものは、本気で市販化を目指していると捕捉しています。