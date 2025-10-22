大相撲のロンドン公演（１５〜１９日）を終えた日本相撲協会の八角理事長（元横綱・北勝海）、横綱・大の里（２５）＝二所ノ関＝ら約６０人が２１日、羽田空港に帰国した。

千秋楽まで優勝争いに加わり、殊勲賞を受賞した幕内・翔猿（３３）＝追手風＝は現地実況でしこ名から「フライングモンキー」と紹介され、人気を集めた。「海外で相撲がこんなに人気で、こんなに応援してもらえるんだと、すごく元気になった」と興奮気味に帰国。新たな愛称について「気に入っています。海外の方には『フライングモンキーだよ』と自己紹介したい」と笑顔を見せた。

海外公演は２０年ぶり、ロンドンでは３４年ぶりに開催された。チケットは完売し、５日間合計で約２万７０００人を動員するなど大盛況だった。閉会式で英語でスピーチした大の里も「いい経験になった。気が早いけど、（来年６月の）パリ公演でも経験できるように頑張りたい」と刺激を得た様子。「たくさん声援をもらった。それを糧に九州に向けて頑張りたい」と、九州場所（１１月９日初日・福岡国際センター）へ切り替えていた。（林 直史）