ノーザンファーム・ミックスセール２０２５（主催・ノーザンホースパーク）が２１日、北海道苫小牧市のノーザンホースパークで行われ、当歳馬と繁殖牝馬が上場された。４年目を迎えた当歳セッションは「デルフィニア２の２０２５」が当セール過去最高額となる４億６０００万円で落札されるなど、上場６６頭が完売する大盛況だった。

ノーザンファーム副代表の吉田俊介氏が「びっくりするばかり」と驚きを隠せなかった値をつけた「デルフィニア２の２０２５」は、半兄が今年のシンザン記念を勝ったリラエンブレム（父キズナ）。全兄は昨年のセレクトセール１歳で、５億９０００万円の同セール歴代２位の値をつけ、今週末の京都でデビューが予定されているエムズビギンという期待の良血だ。

昨年出たセールの高額落札記録を１億７０００万円も更新。購買者のルイビルレーシングは「カルタエンブルハーダの２０２５」（２億２０００万円）と合わせ、今セール１、２位の高額馬ゲットとなった。

落札総額は４３億４２００万円。過去最高だった昨年の３５億５５００万円を大きく上回った。「セレクトセールのほかに、競馬のカレンダーのなかにミックスセールが定着してくれていると感じる」と手応えをにじませた吉田氏。セール出身馬のさらなる活躍に期待していた。（戸田 和彦）

藤田晋オーナーは３．８億円で３頭購入

○…「ウマ娘」で知られるサイバーエージェント社長の藤田晋オーナーは、１億円超え２頭を含む計３頭を計３億８０００万円で購買した。１７年の日本ダービー馬レイデオロを半兄に持つ「ラドラーダの２０２５」は１億５０００万円（牡、父スワーヴリチャード）、母が米Ｇ１馬の「マラクージャの２０２５」は１億８０００万円。この日は会場に姿を見せなかったが、７月のセレクトセール２日間で２２億円をつぎ込んだ大物馬主が存在感を示した。

◆ノーザンファーム・ミックスセール出身の主な活躍馬 ２２年の“１期生”サトノカルナバルが２４年函館２歳Ｓを制し、同セール初の重賞ウィナーに。今年に入りリラエンブレムがシンザン記念、ショウヘイが京都新聞杯で重賞を勝ち、エムズを含む３頭が日本ダービーに出走した。