三菱商事の平均年収は2000万円超え… 総合商社が「高い報酬」「手厚い福利厚生」を提供する3つの理由

「年収が高い会社ランキング」で、上位を独占している総合商社。なかでも三菱商事の平均年収は、なんと2000万円を超えるという。なぜ、総合商社の給与はここまで高いのだろうか？ 新刊『商社ビジネス』の著者、佐野智弘氏が、その「3つの理由」を解説する。

突出している総合商社の平均年収

総合商社の平均年収は、想像以上に高水準です。ダイヤモンド・オンラインの『年収が高い会社ランキング（2023年5月期〜2024年4月期）』によると、5大商社（三菱商事、三井物産、住友商事、伊藤忠商事、丸紅）がトップ5を独占。豊田通商と双日もトップ20にランクインしています。

1位の三菱商事は平均年収が2000万円を超え、5大商社の平均は1832万円、7大商社の平均は1667万円に達します。

一点注意が必要なのは、単純比較はできないということです。全社員の平均年齢が40代前半で従業員数100名以上の企業を調査対象としていますが、従業員数の大小やその中での職種による水準の違いが平均年収に反映されるからです。傾向として捉えてください。

SOMPOホールディングス、テレビ朝日HD、東京海上HD、ソフトバンクグループ、三井不動産、三菱地所などの業界のリーディングカンパニーと比較しても、商社の年収水準は突出していると言えます。

安心して働ける環境づくりも進んでいる

商社各社は初任給を年々上げており、26卒で一番高いのは三菱商事で、学部卒が34万円、大学院卒で37万5000円。3カ月の試用期間後だと伊藤忠商事が一番高く、学部卒が36万円、大学院卒が40万円。

賞与を含めると新入社員の年収は約500万円、30歳で1000万円、40歳で先ほど述べた平均年収に到達するイメージです。ボーナスは業績や個人評価により変動し、近年の好業績が年収を押し上げています。

福利厚生も充実しており、社宅・独身寮、健康診断、育児・介護支援、財形貯蓄、持株会などが整備されています。とくに独身寮は、若手社員の交流や教育の場としても機能。

伊藤忠商事は2018年に横浜・日吉に「日吉寮」を新設し、2025年には女子寮の建設も発表しました。カフェやサウナ付き大浴場、スポーツジムとの提携など、健康と交流を支援する設備が整っています。

また、伊藤忠商事は「がんと仕事の両立支援」にも注力し、国立がん研究センターと連携して、安心して働ける環境づくりを進めています。

では、なぜ総合商社はこれほどの高水準の報酬を提供しているのでしょうか。その理由は主に3つあります。

総合商社の給与が高い3つの理由

(1) 高度なスキルと重い責任が求められる職務

総合商社の業務は、大規模プロジェクトのマネジメント、事業投資・経営、海外駐在など多岐にわたり、極めて高い能力と専門性、そして責任が求められます。これらの職務を遂行するためには、長時間労働や頻繁な海外転勤といった負荷も伴います。こうした厳しい業務環境に対する対価として、高い報酬が設定されています。

(2) 優秀な人材を確保するための競争

このように高いスキルと責任が求められる商社業界では、優秀な人材の獲得競争が激しくなっています。そのため、各社は高い年収や充実した福利厚生を提示することで、優秀な学生や経験豊富なプロフェッショナルを惹きつけ、確保しようとしています。

(3) 福利厚生による社員のパフォーマンスの最大化

商社は、長時間労働や海外勤務など社員への負担が大きい業界でもあります。そこで、健康経営の推進や育児・介護支援、独身寮の提供など、福利厚生を充実させることで、社員のモチベーションと生産性を高め、結果として企業の業績向上にもつなげています。

総合商社が高い報酬と手厚い福利厚生を提供する背景には、高付加価値を生み出すビジネスモデルと、グローバル市場での競争力を維持・強化する必要性があります。さらに、社員が最大限のパフォーマンスを発揮できる環境を整えることで、企業の持続的な成長と競争優位性の確保を図っているのです。

【もっと読む】「次のエヌビディア」なるか…ブロードコムにたったの5年前に「100万円」投資していたら今いくらになっている？