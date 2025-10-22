¡ÚÊ¿À®¡Ö¤ª¤Ç¤ó½÷¡×¤«¤éÎáÏÂ¡ÖÃÞÁ°¼ÑÃË¡×¤Ø¡Û¥É¥é¥Þ¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¤ÎÃÝÆâÎÃ¿¿¤ÇÏÃÂê¤Î¡É¼ÑÊª¡É¤¬±Ç¤¹»þÂå¤È²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÊÑ²½
¡ÖÃÞÁ°¼ÑÃË¡×¤ÏÆüËÜ¤Î¥É¥é¥Þ»Ë¤Ë¤ª¤±¤ëÅ¾´¹ÅÀ
º£¡¢¹«¤ÇÏÃÂê¤Î¡ÖÃÞÁ°¼ÑÃË¡×¤ò¤´Â¸ÃÎ¤À¤í¤¦¤«¡£Ã«¸ýºÚÄÅ»Ò¤Ë¤è¤ë¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿TBS²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¡Ê2025Ç¯10·î7Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë¤ÇÃÝÆâÎÃ¿¿¤¬±é¤¸¤ë³¤Ï·¸¶¾¡ÃË¤Î¤³¤È¤À¡£
¾¼ÏÂÅª²ÁÃÍ´Ñ¤òÈà½÷¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤¿ÃË¤¬¡¢Èà½÷¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤·¤Æ¶ÌºÕ¡¢Èà½÷¤Î»×¤¤¤òÃÎ¤ë¤Ù¤¯¡¢Èà½÷¤ÎÆÀ°ÕÎÁÍý¤À¤Ã¤¿ÃÞÁ°¼Ñ¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤³¤È¤òµ¡¤Ë¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ²½¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¨¡¨¡¼Â¤ÏÆüËÜ¤Î¥É¥é¥Þ»Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¼ÑÊª¡×¤ÎÉÁ¤«¤ìÊý¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤È¤â¸À¤¨¤ëºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¡ÖÃÞÁ°¼ÑÃË¡×¤ò¸ì¤ë¾å¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢1991Ç¯¡ØÅìµþ¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÇÍ¿¹Ìé¼Â¤¬±é¤¸¤¿´Ø¸ý¤µ¤È¤ß¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¤ª¤Ç¤ó½÷¡×¤À¡£¼ç¿Í¸ø¡Ê¿¥ÅÄÍµÆó¡Ë¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¡¢¤½¤Î¿ÆÍ§¤È¸òºÝ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¼ç¿Í¸ø¤òÅÙ¡¹ËÝÏ®¤¹¤ë¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÅÁÀâ¤È²½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÉô²°¤Ë¥¢¥Ý¤Ê¤·¤ÇÇ®¡¹¤Î¤ª¤Ç¤ó¤ò»ý»²¤·¡¢Îø¿Í¤È¤ÎÌóÂ«¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¤Ë¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°°¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¥¤¥ä¡Ä¡Ä¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Ç¡£¹¥¤¤Ê¤Î¡×¤È°ú¤Î±¤á¤ë¥·¡¼¥ó¡£
¤³¤ì¤¬¡Ö¤¢¤¶¤È¤¤¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¡¢"¤ª¤Ç¤ó½÷"¤È¤¤¤¦¤¢¤ÀÌ¾¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£"½÷¤¬·ù¤¤¤Ê½÷"¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤¿Èà½÷¤Ø¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤ÎÈ¿±þ¤Ï¸·¤·¤¯¡¢Í¿¹Ìé¼Â¤Ë¤Ï»öÌ³½ê¤Ë¶¼Ç÷¾õ¤ä¥«¥ß¥½¥êÆþ¤ê¤Î¼ê»æ¤Þ¤ÇÁ÷¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÍÌ¾¤ÊÏÃ¤À¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤Ç¤ó¤Ï¡Ö²ÈÄíÅª¤Ê½÷À¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢ÎëÌÚÊÝÆàÈþÊ±¤¹¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¡ÖÍÎ¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤¿ÏÂ¤ÎÌ¥ÎÏ¡×¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥â¥Æ¡áÎÁÍý¾å¼ê¡¢²ÈÄíÎÁÍý¤È¤¤¤¨¤Ð¼ÑÊª¨¡¨¡¤³¤¦¤·¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤Ï´°Á´¤ËÃËÀÌÜÀþ¤Ç¸ì¤é¤ì¡¢¤½¤ì¤òÉð´ï¤È¤¹¤ë½÷À¤Ï¡ÖÃË¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¢¤¶¤È¤¤½÷¡×¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
Äâ¼ç´ØÇò¥¿¥¤¥×¤Î¾¼ÏÂ²½ÀÐÃË
2021Ç¯¤Î¡Ø¥ê¥³¥«¥Ä¡Ù¡ÊTBS·Ï¶âÍË¥É¥é¥Þ¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÅÄÊÕÅí»Ò±é¤¸¤ë¡ÖÃÞÁ°¼Ñ½÷¡×¤Ï¡¢¼«±Ò´±¤Î¾å´±¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤«¤é¡¢»×¤¤¤ò´ó¤»¤ëÉô²¼¡Ê±Ê»³±ÍÂÀ¡Ë¤ÎºÊ¡ÊËÌÀî·Ê»Ò¡Ë¤ËÃÞÁ°¼Ñ¤È¤ª¤Ç¤ó¤òº¹¤·Æþ¤ì¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥È¤ò¤È¤ë¤Ê¤ÉË½Áö¡£
¤·¤«¤·¡¢Éô²¼¤¬Î¥º§¤·¤¿¸å¡¢Éã¿Æ¤ÈÆ±µï¤Î¡Ö¼Â²È¡×¤Ë¼ÑÊª¤ò»ý»²¤·¤¿¤ê¡¢¼«¤é¤Î¡Ö°»ö¡×¤ò¡Ö1¤Ä¡ª¡×¤ÈÎ§µ·¤Ë¿ô¤¨¾å¤²¤ÆÂçÀ¼¤Ç¼Õºá¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ù¥¿¤È»Â¿·¤Î´ñÌ¯¤ÊÍ»¹ç¤¬SNS¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»×¤¤¤ò´ó¤»¤ëÁê¼ê¤È¤Ï·ë¶É¡¢¡Ö»÷¤¿¼ÔÆ±»Î¡×¤Ç¡¢Íý²ò¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢Î¥º§¸å¤ÎºÊ¤«¤é¤â¹¥´¶¤òÊú¤«¤ì¤ë¨¡¨¡½Ö´ÖÅª¤Ë»ëÄ°¼Ô¤òÊ¨Æ¤µ¤»¤Ä¤Ä¤â¡¢¤É¤³¤«¥º¥ì¤¿"¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ò¡¼¥ë"¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤¿ÅÀ¤Ï¿·¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ2025Ç¯½©¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¤Î¡ÖÃÞÁ°¼ÑÃË¡×¤À¡£
»³´ß°¾Èþ¡Ê²ÆÈÁ¡Ë¤ÎÎø¿Í¡¦³¤Ï·¸¶¾¡ÃË¡ÊÃÝÆâÎÃ¿¿¡Ë¤Ï¡¢Âç³Ø»þÂå¤Î¥ß¥¹¥¿¡¼¤ÇÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é°¾Èþ¤ÈÉÕ¤¹ç¤¦¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¥â¥Æ¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡ÖÎÁÍý¤Ï½÷¤¬¤¹¤ë¤â¤Î¡×¤È»×¤¤¹þ¤àÄâ¼ç´ØÇò¥¿¥¤¥×¤Î¾¼ÏÂ²½ÀÐÃË¤À¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤Î´°àú¤Ê²ÈÄíÎÁÍý¤Ë¤â¡¢Ì£¤ÏË«¤á¤¿¾å¤Ç¡ÖÃã¿§¤Ð¤«¤ê¤ÇºÌ¤ê¤¬¡×¤È¥À¥á½Ð¤·¤·¡¢¡Ö²ÈÄíÎÁÍý¤Î´ðËÜ¤ÏÏÂ¿©¡×¡ÖÃÞÁ°¼Ñ¤¬ÈþÌ£¤·¤¯ºî¤ì¤ë½÷À¡×¤¬ÍýÁÛ¤À¤È¸ì¤ë¡£¹ç¥³¥ó¤Ç¤Ï½÷À¤ËÆÀ°ÕÎÁÍý¤ò¤¤¤¤Ê¤êÊ¹¤¡¢¥«¥ì¡¼¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢»ÔÈÎ¤Î¥ë¡¼¤ò»È¤¦¤«³ÎÇ§¡¢¡Ö¤â¤¦¤½¤ì¡Ê»ÔÈÎ¤Î¥ë¡¼¤ò»È¤Ã¤¿¥«¥ì¡¼¤Ï¡Ë¡¢ÎÁÍý¤Ã¤Æ¸À¤ï¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¾Ð¤¤¡¢½÷À¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÃËÀ¤â¥É¥ó°ú¤¤µ¤»¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¾¡ÃË¤Ï°¾Èþ¤Ë¤Ê¤¼¤Õ¤é¤ì¤¿¤Î¤«Íý²ò¤Ç¤¤º¡¢º®Íð¤·¡¢¡ÖÍ§¿Í¤ÎÏÃ¡×¤È¤·¤Æ¸åÇÚ¤ËÁêÃÌ¡¢¸åÇÚ¤«¤é¡Ö¤½¤Î¿Í¤Ã¤Æ¡¢ÃÞÁ°¼Ñºî¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©¡¡ºî¤ë¤ÈÈà½÷¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤ï¤«¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤òµ¡¤Ë¡¢ÃÞÁ°¼Ñºî¤ê¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£
ÃÞÁ°¼Ñºî¤ê¤ÎÆñ¤·¤µ
¤·¤«¤·¡¢ºàÎÁ¤ò°ì¤«¤éÂ·¤¨¤¿¤é4000±ßÄ¶¡£Çã¤¤Êª¤À¤±¤Ç¤âÈè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢µ¢Âð¸å¡¢¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¡¢¥ì¥·¥Ô¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÄ´Íý¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤â¡¢¿å¤òÎ®¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤ÇÌîºÚ¤òÀö¤¤¡¢¿å¤òÎ®¤·¤¿¤Þ¤Þ¥Ô¡¼¥é¡¼¤òÃµ¤·¡¢°¾Èþ¤Î¿¿»÷¤ÇÄ©¤ó¤ÀÌîºÚ¤Î¾þ¤êÀÚ¤ê¤Ç»Ø¤òÀÚ¤ë¡£¤½¤³¤Ç½é¤á¤Æ¡Ö¤À¤·¡×¤¬É¬Í×¤ÈÃÎ¤ê¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ØÌá¤ë¤â¡¢ðùÎ³¤À¤·¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×¤Èº«ÉÛ¤«¤é¤È¤ê¡¢¤¢¤¯¤ò¤È¤ê¡¢Íî¤·³¸¤òÃµ¤¹¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤º¡¢¹õ¤¯¼ÑµÍ¤Þ¤Ã¤¿¤µ¤ä¤¨¤ó¤É¤¦¤â¡ÖÊÌè§¤Ç¡×¤¬É¬Í×¤ÈÃÎ¤ê¡¢¡Ö¤Þ¤¸¤«¡Ä¡Ä¡×¤ÎÏ¢Â³¡£¤É¤¦¤Ë¤«¤³¤¦¤Ë¤«´°À®¤·¤¿¤Î¤Ï¿¼Ìë1»þ¡£
¤·¤«¤â¡¢°ìÀ¸·üÌ¿ºî¤Ã¤¿ÃÞÁ°¼Ñ¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤¿¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ë¤Ï¥À¥á½Ð¤·¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤Ç¤âËèÆüºî¤êÂ³¤±¡¢ÊÛÅö¤Ë»ý»²¤¹¤ë¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÈà½÷¤ÎÌ£¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤º¡£¤ä¤¬¤ÆÈéÆù¤Ë¤â¡¢¼Â¤ÏÈà½÷¤¬ðùÎ³½Ð½Á¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¾¡ÃË¤ò¡Ö²½ÀÐÃË¡×¡Ö¥¯¥ºÃË¡×¤ÈÓÞ¾Ð¤·¡¢µêÃÆ¤¹¤ëºîÉÊ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¾¡ÃË¤¬¡Ö²½ÀÐÃË¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÉã¿Æ¤ËÃË¤Ïµã¤¯¤Ê¤È¸À¤ï¤ì¡¢ÃË¤é¤·¤µ¤ò¶¯Í×¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÇØ·Ê¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£¤·¤«¤â¡¢°¾Èþ¤¬¾¡ÃË¤ò¡Ö²½ÀÐÃË¡×¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÌÌ¤âÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£
°¾Èþ¤ÏÃË±¿¤¬¤Ê¤¯¤Æ¶ìÏ«¤¹¤ëÊì¤ä»Ð¤ò¸«¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÈ¿ÌÌ¶µ»Õ¤È¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÃË¤ËÍê¤é¤º¼«Ê¬¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÁª¤ó¤À¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ±À¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤äÍ§¾ð¤Ï·Ú»ë¤·¡¢¥â¥Æ¤ËÁ´¥Ù¥Ã¥È¤·¡¢ÃË¤Ë¹¥¤«¤ì¤ë½÷¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£¸òºÝÁê¼ê¤â¡Ö¾ò·ï¡×¤ÇÁª¤Ó¡¢Áê¼ê¤ÎÍ×µá¤Ë½¾½ç¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ä¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¾¡ÃË¤ÈÊÌ¤ì¡¢¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
²½ÀÐ¤Î¤è¤¦¤ÊÄâ¼ç´ØÇòÅª²ÁÃÍ´Ñ¤òÊú¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¾¡ÃË¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ë½¾¤¦°¾Èþ¤â¤¢¤ë°ÕÌ£¡Ö²½ÀÐ½÷¡×¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤ì¤Ï¾¡ÃË¤È°¾Èþ¡¢Æó¿Í¤Î¸Ä¿ÍÅª¤ÊÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¾¡ÃË¤¬²ÈÄí¤ÇÃË¤é¤·¤µ¤ò¶¯Í×¤µ¤ì¤Æ°é¤Ã¤Æ¤¤¿°ìÊý¡¢¡Ö¥â¥Æ¤ËÁ´¥Ù¥Ã¥È¡×¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿°¾Èþ¤ò»Ù¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢»¨»ï¤Ê¤É¤Ë°î¤ì¤ë¡Ö¥â¥Æ¥Æ¥¯¡×¾ðÊó¤Î¿ô¡¹¡£¤¤¤ï¤Ð¥á¥Ç¥£¥¢¤Îºá¤Ç¤¢¤ê¡¢¼Ò²ñ¤Îºá¡¢»þÂå¤Îºá¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¼ÑÊª¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÌò³ä
¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡Ö¥â¥Æ¡áÎÁÍý¾å¼ê¡¢²ÈÄíÅª¡×¤È¤·¤Æ¡Ö²ÈÄíÅª¡×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¤Ç¤ó¤äÃÞÁ°¼Ñ¤Ê¤É¼Ñ¹þ¤àÎÁÍý¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÃË¼çÂÎ¤ÎÌÜÀþ¤Ç¸ì¤é¤ì¡¢¤½¤³¤Ë½÷À¤â¤Î¤Ã¤«¤ë·¹¸þ¤Ï¼ÂºÝ¤ËÂ¸ºß¤·¤¿¡£µÕ¤Ë¤½¤ì¤òÉð´ï¤È¤¹¤ë½÷À¤Ï¥É¥é¥Þ¤Ë¶¯ÎÏ¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö²ÈÄíÎÁÍý¤¬ÆÀ°Õ¤Ê½÷¡áÃË¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¢¤¶¤È¤¤½÷¡×¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÀµÄ¾¡¢½÷ÀÂ¦¤«¤é¤¹¤ë¤È¡Ö¤Û¤ó¤È¤ËÃÞÁ°¼Ñ¤È¤«Æù¤¸¤ã¤¬¤È¤«¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¹¥¤¤«¡©¡¡ÀäÂÐ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤È¤«ÅâÍÈ¤²¤È¤«¤Î¤¬¹¥¤¤À¤í¡×¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¤À¡£
¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¤ÇÃÞÁ°¼Ñ¤Ï¡¢½÷À¤òÉ¾²Á¤¹¤ë´ð½à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥±¥¢Ï«Æ¯¤ÎÂº¤µ¤Ëµ¤¤Å¤¯¤¤Ã¤«¤±¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤¿¡£¾¡ÃË¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤¿¡ÖÍýÁÛ¤Î²ÈÄíÎÁÍý¡×¤Ï¡¢¼Â¤Ï¸úÎ¨²½¤È¹©É×¤Î»ºÊª¤À¤Ã¤¿¡£
¤ª¤Ç¤ó½÷¤«¤éÃÞÁ°¼Ñ½÷¡¢¤½¤·¤ÆÃÞÁ°¼ÑÃË¤Ø¨¡¨¡¤³¤ÎÊÑÁ«¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÊÑ²½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÊÑ²½¤½¤Î¤â¤Î¤À¡£Ã±½ã¤Ë¡Ö²ÈÄíÎÁÍý¡áÍýÁÛ¤Î½÷À¡×¤È»×¤¤¹þ¤à²½ÀÐÃË¤â¡¢¤½¤ì¤òÉð´ï¤ËÃË¤òÄà¤ë¤¢¤¶¤È¤¤½÷¤â¡¢Äà¤é¤ì¤ëÀõ¤Ï¤«¤ÊÃË¤â¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÃË½÷¤ò·ÚÊÎ¤·¤Æ´÷¤ß·ù¤¦½÷¤¿¤Á¤â¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼«¿È¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¥â¥Î¤ä¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤Êý¡¢¥±¥¢Ï«Æ¯¤ÎÂº¤µ¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£
Ã¯¤â¤¬¤¤¤Ä¤Ç¤âÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¨¡¨¡¤½¤ó¤Ê´õË¾¤òÄó¼¨¤¹¤ë¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¤Ï¡¢ÂÐÎ©¤äÊ¬ÃÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Íý²ò¤ÈÀ®Ä¹¤Î²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÑÊª¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¡Ö½÷À¤é¤·¤µ¡×¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÀÊÌ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬¸þ¤¹ç¤¦¤Ù¤¥±¥¢Ï«Æ¯¤Î²ÁÃÍ¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ëÁõÃÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÎáÏÂ¤Î°¦¿Í¡×¿¿Åç¤Ê¤ª¤ß¤¬¡Ö¿¿¼îÉ×¿Í¡×¤ËÊÑ¿È¡ª¡ÖÃË¤òÏ®¤ÖÌ¤Ë´¿Í¡×¤¬Èë¤á¤Æ¤¤¤¿¡Ö°Õ³°¤ÊÁÇ´é¡×
