2020年7月の熊本豪雨で球磨川が氾濫した人吉球磨地域を舞台に、復興へと歩む被災者たちを描いた映画「囁（ささや）きの河」が24〜26日に人吉球磨地域の4会場でアンコール上映される。地元で行われた今年6月の先行上映以来、再上映を求める声が多く寄せられたことから、製作スタッフ有志が企画した。

熊本豪雨から半年が過ぎた頃、22年ぶりに帰郷した元船頭の男性が、仮設住宅で暮らす息子と再会してストーリーが展開。観光の目玉の「球磨川くだり」を再開しようと奮闘する姿や、被災した老舗旅館の再建を巡り苦悩する夫婦などを描いたヒューマンドラマだ。主演は地元出身の俳優中原丈雄さん（74）。監督・脚本は「おしん」など多数のテレビドラマの演出を手がけた大木一史さん。

プロデューサーの山本潤子さんによると、今年8月の記録的大雨後、県内外の被災者たちから「自分ごととして考えるきっかけになった」と、再上映を求める声が寄せられていた。上映会は事前予約制で、一般千円、高校生以下500円（席のいらない幼児は無料）。4会場とも、中原さんと大木さんの舞台あいさつを予定する。

日程と席数は次の通り。

24日午前10時、午後2時、午後6時＝人吉市・ひとよし森のホール（各回50席）▽25日午前10時、午後2時＝球磨村・石の交流館やまなみ（各回100席）▽26日午前10時＝水上村・石倉交流施設（100席）▽26日午後2時、午後5時＝多良木町・交流館石倉（各回150席）

問い合わせは山本さん＝090（6162）9302。（古川剛光）