多様性のある森をつくろうと、民間団体が整備・管理してきた大分県日田市大山町の樹木園「大山ダムの森」を、木質バイオマス発電を手がける地元の日本フォレスト（森山和浩社長）が引き継ぐことになった。新たな名称は「日本フォレストの森（初島樹木園）」。17日に、現地で活動開始式が行われた。

樹木園はダム堤直下の左岸に位置し、広さは約1・5ヘクタール。市が所有する。2012年、ダムの残土捨て場の再生を目指し、NPO法人「初島森林植物園ネットワーク」（神川建彦理事長）が広葉樹などを植樹した。当初は160種類ほどだった草木は現在、300種類以上に増えた。

NPOの会員やボランティアらで管理してきたが高齢化などを理由に、本年度で活動を停止することを予定する。日本フォレストは苗木の生産や山林管理なども手がけており、協力を申し出て、NPOから管理を引き継ぐことが決まった。

活動開始式では、森山社長、神川理事長、椋野美智子市長の3者が協定書に署名。森山社長は「長期的に管理し、ここで育つ植物と生息する生き物の図鑑づくりに取り組みたい」と抱負を述べた。神川理事長は「樹木園がさらに飛躍することを期待する」と話した。

3者による記念植樹の後、神川理事長が園内を案内。落葉高木のケンポナシなど、これまでに植樹した樹木について説明した。活動開始式には日田林工高林業科の1年生4人も参加。中園友理さん（15）は「多様な樹木があり、小さな池にイモリやトンボがいて感動した。木や森のことをもっと学びたい」と目を輝かせていた。（床波昌雄）