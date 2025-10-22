熊本県水俣市出身の漫画家、イラストレーターの江口寿史さんが、交流サイト（SNS）に投稿された女性の写真を無断で使用してイラストを制作したとして、各地の企業や自治体で、江口さんのイラストの使用を見合わせるなどの影響が広がっている。6種類の観光PRポスターを使っている水俣市の高岡利治市長は20日の定例記者会見で「ご自分で（状況を）ご説明すると聞いているので、（市として）それから事実確認してどう対応すればいいのか判断したい」と述べた。

市の観光PRポスターは、観光施設で掲示したり、販売したりしている。高岡市長は制作過程について「本人に現地確認してもらい、職員も同行して作成してもらった」と説明。現時点、本人への事実確認は行っていないとした。

市によると、匿名で「水俣市はなぜポスターを使っているのか」「江口さんを応援してください」といった意見や問い合わせが電話やメールで数件寄せられているという。

市は2021年に創設した「観光大使」の第1号に、江口さんを任命している。県内では、熊本ワインファーム（熊本市）が江口さんのイラストを使ったTシャツの取り扱いを停止していることを公式SNSで発表した。（古川剛光）