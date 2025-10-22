「初めまして、リキと呼んでください」。長崎県南島原市の新しい国際交流員リッカルド・アルペアさん（34）が着任した。7月に退任したエマヌエーレ・カルロー二さん（30）に続く5人目のイタリア人で、任期は最長5年。「シンプルライフが大好きなので、ここで頑張りたい」と屈託のない笑顔を見せる。

イタリア北部エミリアロマーニャ州出身。「ドラゴンボール」などのテレビアニメを通じて日本に興味を持ち、ベネチア大で日本語を専攻した。東京と大阪に滞在した経験があり、東大寺や信貴山縁起絵巻、禅画といった建築、美術に関心があるという。

7日、南島原市西有家庁舎で松本政博市長に着任のあいさつをし、お国のチョコレートを贈った。

同市は16世紀、イエズス会の巡察師バリニャーノ神父が日本に初上陸した地で、キリシタン文化が花開いた。市はまちづくりに生かそうと、神父の出身地イタリア・キエーティ市と友好都市を結び、交流を続けている。アルペアさんは「バリニャーノは私の故郷の近くで生まれた。イタリア人として南島原に住むことはとても良い。交流サイト（SNS）などを通じて、島原半島の歴史や文化を欧州に発信したい」と意気込む。（本山友彦）