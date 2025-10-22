自民党の高市早苗総裁が首相に選出された21日、佐賀県内の政党関係者からは歓迎と警戒の声が交錯した。日本維新の会と連立政権で取り組むとされる国会議員定数削減に関しては、野党だけでなく自民からも「地方の国民の声を伝えられなくなる」と異論が出た。

「保守への回帰や積極財政について、新しい連立政権に期待している」。自民党県連の藤木卓一郎幹事長は新政権の発足を歓迎。整備方針が未定の九州新幹線西九州（長崎）ルートの新鳥栖−武雄温泉を巡っては、石破茂前首相が「佐賀県に納得してもらうのは国の責任」と述べた経緯があり、「思いを引き継いで責任を持ってもらえるよう申し入れたい」と強調した。

ただ、定数削減に関しては、自民が衆院選の二つの小選挙区は3回連続で全敗、比例復活しており「個人としては賛成しかねる。身を切る改革と言いつつ、切られるのは国民、県民でしかない」と否定的な考えを示した。

自民との連立を解消した公明党の中本正一県本部代表も「二つの政党で決めてしまうのは違う。さまざまな声を反映させる重要性に留意し、議論を進めるべきだ」。共産党県委員会の上村泰稔委員長は「『政治とカネ』問題のすり替えだ」と非難した。

立憲民主党県連の徳光清孝事務局長は、自民と維新と組むことで保守色が強まることを懸念し「防衛問題について地方の負担が重くならないか」と警戒感をあらわにしたが、参政党の山下勝也県連会長は「是々非々が基本だが、私たちと重なる政策もあるはずだ」と期待を込めた。

19日投開票の佐賀市議選で初当選し、県内初の国民民主党の地方議員となった草場健次県連事務局長は「長い間国会が開かれず政策が進んでいない。地方では物価高対策が急務で、早く政治を動かしてほしい」と注文した。（田中早紀、竹中謙輔、松本紗菜子）