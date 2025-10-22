「神々の島壱岐ウルトラマラソン2025」（実行委員会主催）が18日、長崎県壱岐市であった。県内外の計797人が、島を1周する100キロの部と半周する50キロの部に分かれて健脚を競った。約千人の市民ボランティアも待ち受け、補給地点でランナーに水や食べ物を提供し、声援を送った。

556人が出場した100キロの部は、同市郷ノ浦町の壱岐の島ホールを午前5時にスタート。参加者たちはサルの横顔のように見える奇岩「猿岩」や、弥生時代の環濠（かんごう）集落跡「原の辻遺跡」を眺めながら、起伏のあるコースを駆けた。

6時間53分12秒の大会新記録で2連覇した熊本市消防局の友口貴裕さん（34）は「壱岐牛とウニ丼で力を付け、7時間切れて満足している。海がきれいなのが醍醐味（だいごみ）。また参加したい」と笑顔で語った。

補給地点では、郷土料理の鶏鍋「ひきとおし」やウニ飯のおにぎり、お菓子の「かすまき」が振る舞われた。100キロ級のマラソン大会で活躍するユーチューバーみゃこさんもゲスト参加し、場を盛り上げた。（野田範子）

上位の成績は次の通り。（敬称略）

【50キロ】≪男子≫池田愉（福岡県）平岡章宏（兵庫県）潟山拓也（宮崎県）≪女子≫野元佑希（長崎県）宮川由香（同）松尾真実（福岡県）

【100キロ】≪男子≫藤原拓（埼玉県）冨高一成（福岡県）≪女子≫藤岡智子（東京都）山本絵美香（同）平和子（北海道）