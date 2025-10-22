長崎市が安置する原爆死没者名簿の記帳作業を担当する書道講師、森田孝子さん（77）＝同市＝の個展「平和への願いを書に託して」が、同市平野町の国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館で開かれている。被爆者の体験や思いをつづった毛筆作品31点が並ぶ。長崎平和推進協会の主催で、26日まで。

森田さんは被爆2世で、同市の依頼を受け、2002年から新たに死去した人の名を名簿に書き加えてきた。個展は「自分にできる平和活動をしたい」と、12年から年に一度のペースで開いている。

毎年8月9日の長崎原爆の日に向けて故人の名を書き付ける中で、「被爆者なき時代」の到来を実感しているという。作品作りでは被爆体験を直接聞き取り、印象に残った言葉を大きな半紙に書き記す。話を聞かせてほしいと依頼された城台美弥子さん（86）＝同市＝は「書になることで思いがずっと残る。被爆者と向き合う森田さんだからこそ訴える力は強い」と話す。

今年は初めて森田さん自身の言葉も作品としてまとめた。「世界中に届け 被爆者の思い 平和であれ」。交流を通じ、感じた思いを17文字に込めた。森田さんは「平和の伝え方は人それぞれ。見た人が少しでも思いを受け止めて次世代につないでほしい」と語った。（鈴鹿希英）