高市早苗新政権が21日、発足した。自民党は四半世紀ともに政権を担った公明党の離脱を経て、日本維新の会との連立で船出した。長崎県政界からは、初の女性首相のリーダーシップに期待がある一方、突如として焦点化した国会議員の定数削減案に「『政治とカネ』を玉虫色にするための問題のすり替えだ」と批判の声が上がる。政権与党の枠組みの変化は、次期衆院選の構図に影響を及ぼしそうだ。

「石破さんは思い通りに仕事をできなかった。経済対策や外交政策で高市カラーを出して、リーダーシップを発揮してほしい」。自民県連の中島浩介幹事長は、石破茂前首相が少数与党で困難な政権運営を強いられたことをおもんぱかりつつ、新首相に期待した。

新たに連立の相手となった維新県総支部の山田博司幹事長は、両党で合意した社会保険料の引き下げやガソリン税の暫定税率廃止を挙げ、「身近な政治の問題にしっかり取り組んでほしい」と求めた。

新政権に対峙（たいじ）する立憲民主党の山田朋子県連代表は、維新側の要求を“ほぼ丸のみ”した自民に対し「政権維持のため、なりふり構わずと映った。これからお手並み拝見だ」と語った。

県内の衆院選への影響はどうか。国民民主党の現職が3選する長崎1区は、自民、維新がともに次期衆院選の公認候補予定者となる支部長を選任済み。今後は、両党間で候補者を調整する可能性もある。自民の中島幹事長は、維新に“挑戦者”の座を譲れば「県連として非常に厳しい。何としても戦っていく」と連携を呼びかける考えを示した。

自身が支部長でもある維新の山田幹事長は、現時点で党本部から調整に関する連絡はなく、「ガチンコ勝負になるんじゃないか」と強気で語った。

迎え撃つ国民県連の中村泰輔幹事長は「どういう展開になっても常在戦場。準備をしていくことに尽きる」と冷静に語った。

自維の連立政権合意で注目される衆院議員の1割を目標とする定数削減。比例代表が念頭にあるとされ、中小政党から厳しい声が上がる。衆院議員の8割超が比例選出の公明党県本部の宮本法広幹事長は「公明に対する（連立離脱した）当てつけじゃないか」と不満を隠さない。近年の政治不信は「政治とカネ」が背景にあるとして「定数削減より先に、有権者に解決策を示さなければ不信は払拭できない」と強調した。

もっとも、定数削減の効果は50人で「（年）50億円」（維新の吉村洋文代表）。100兆円を超える国家予算に遠く及ばない。共産党の堀江ひとみ県委員長は「身を切る改革と言いながら、その実は、地方や多様な民意の切り捨てだ」と批判した。（一ノ宮史成、貞松保範）