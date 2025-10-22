刑務所から出所する人の社会復帰につなげようと、麓刑務所（佐賀県鳥栖市）で16日、事業者を対象とした説明会が初めて行われた。県内外の介護業や電気工事業などの9社13人が、刑務所職員による説明や施設見学などを通して、受刑者への理解を深めた。

同刑務所は九州で唯一、女性のみを収容。同日時点で、窃盗や覚醒剤、殺人罪などで収容された21〜86歳の204人が生活する。参加者は、受刑者が生活する居室や食堂などを見学。刑務作業としてミシンで衣服を縫製したり、出所後を見据えて介護資格取得のため勉強したりする様子も見て回った。

見学後の意見交換では、参加者から「（受刑者が）黙々と真面目に作業している様子が印象的だった」「各居室にテレビがあり、設備が充実していると感じた」という声が聞かれた。

これまで出所者3人を雇用した福岡県飯塚市のコンビニ経営の原田敬介さん（53）は「一般の雇用とは違い、できる仕事の制限や、他の従業員や客の受け止めなど懸念はあるが、出所者のためにも雇用したい」。

九州矯正管区矯正就労支援情報センター室の平床隆二室長によると、再犯者のうち約7割が逮捕時点で無職という。「再犯防止のために必要なのは住まいと仕事。事業者の方には、刑務所の内部も知ってもらった上で雇用を考えてほしい」と述べた。

説明会は、九州矯正管区と、出所予定の受刑者の就労支援に取り組む福岡市の民間企業「カオサポート博多」が共催で実施した。（才木希）