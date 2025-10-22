子どもの貧困をテーマにした行政職員や民間団体職員ら向けの研修会が、佐賀市であった。東京都立大の阿部彩教授が講演し、貧困率の低下に伴い、政策が「貧困の子どもへの投資」から「よりユニバーサルな子育て支援」に変化してきた状況を解説。そのため、経済状況が特に厳しい層とそうでない層の子で格差が拡大しているとし「取り残された層に対する集中的な支援が必要だ」と訴えた。

阿部さんによると、厚生労働省の「国民生活基礎調査」による子どもの貧困率は、直近の2021年で11・5％。母親の就業率上昇などを背景に、前回18年の14・0％と比べると2・5ポイント下がったことなどから、関連する報道が減り「一般市民にとっては遠い問題で、一時的に高まった関心が薄れつつあると日に日に感じる」と危機感をあらわにした。

貧困率に関しては、別の調査で母子世帯を他の子育て世帯と比べると、かえって上昇しているとして「厳しい状況の人が貧困世帯として残っている」と説明。高所得層が子育てへの投資を加速させる中「格差が拡大している」と警鐘を鳴らした。経済階層が上の子ほど学力レベルが上がっているのに、最下位の層では変化が少ないデータも示した。

大学の授業料や給食費の無償化に関し「聞こえはいいが、便益の多くは中・高所得層にいく」と現状の政策の問題点を指摘。今後、国が進めるべき方向性として、取り残された層への支援を国民全体が納得する形で行うことや、公共料金や住宅費高騰対策を貧困対策の視点で考えることなどを挙げた。

講演は6日に開催。ひきこもりなどの困難がある若者を支援する県内の認定NPO法人「スチューデント・サポート・フェイス」が開いた。（田中早紀）