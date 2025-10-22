自民党総裁の高市早苗氏が第104代首相に就任し、内閣を発足させた。女性の首相は初めてだ。

自民は20年以上にわたる公明党との連立政権を解消し、日本維新の会を新たな連立相手に新政権をスタートさせた。

窮地に立たされた政党同士の打算の結果である。

公明の連立離脱で政権転落の危機に陥った自民は、新たな「数」を求めた。党勢が低調な維新にとって、与党入りは政策実現力をアピールできる好機だ。

維新は閣僚を出さず、閣外協力にとどまる。政権運営にどこまで関与するかは不透明だ。少数会派に協力を求めているとはいえ、自民と維新では衆参両院で過半数に満たない。

安定した政権基盤のない高市氏には、石破茂政権と同様に幅広い合意形成が求められる。

■政治とカネは棚上げ

自民と維新は経済財政、社会保障など12項目の連立政権合意書をまとめた。それぞれの党内論議に時間をかけずに合意を急いだせいか、曖昧さを含む。

象徴的なのは、自民の派閥裏金事件に起因する企業・団体献金の取り扱いだ。

両党は政治資金の調達に関する協議体を今臨時国会で設置し、2027年9月までの高市氏の総裁任期中に結論を得るという。当面は改革を実行することはないと宣言したに等しい。

企業・団体献金について、維新は禁止、自民は存続を主張している。容易に折り合えないため、結論を棚上げしたのが実情だ。

昨年来、自民が衆院選と参院選で大敗し、公明が閣外に去ったのは、政治資金改革に取り組まなかったのが要因だ。新政権になってもなお、かたくなに改革を避ける姿勢にあきれるほかない。

それをたださない維新も同類と見られるだろう。

維新の吉村洋文代表は連立に向けた自民との政策協議で、唐突に国会議員の定数削減が絶対条件と言い出した。「企業・団体献金の問題から国民の目をそらそうとしている」と野党が批判するのはもっともだ。

政治資金問題は政治への信用に関わる。与野党で議論し、早急に結論を出すのが筋だ。

両党は衆院定数の1割削減を目標に、臨時国会に法案を提出し、成立を目指す。比例代表の削減が念頭にあるようだ。

なぜ急ぐ必要があるのか。国民の代表である議員の定数は本来、国会の総意で決めるべきだ。新政権の実績づくりにはふさわしくない。再考を求める。

■政策の右傾化を懸念

連立政権合意書には自民、維新に共通する価値観が色濃く反映されている。とりわけ目を引くのが防衛、安全保障、憲法に関する内容だ。高市氏が率いる自維連立政権の核心と言っていい。

防衛力整備計画などの安全保障関連3文書は改定を前倒しする。27年度に国内総生産（GDP）比2％に増やす防衛費をさらに積み増すとみられる。

武器輸出については、救難や掃海など非戦闘5分野に限定する歯止めを撤廃する方針だ。検討項目として、長射程ミサイルを垂直発射できる潜水艦の保有、国営工廠（こうしょう）の設置を挙げている。

憲法改正にも前のめりだ。9条改正の協議会をつくり、緊急事態条項を新設する憲法改正案の26年度中の国会提出を視野に入れる。

自公政権で公明がブレーキ役になったテーマばかりで、政権が急速に右傾化することを危ぶむ。

岸田文雄政権は安保関連3文書をはじめ、重要な政策転換を国会に諮らず閣議決定で押し切った。こうした強引な政権運営は民主主義の機能を著しく損なう。

7月の参院選からの政治空白は3カ月の長期に及ぶ。自維政権が真っ先に取り組むことは、国民が待ち望む物価高対策や社会保障政策ではないのか。

日本の政治は少数与党と多党化が定着しつつある。高市氏は優先課題を見誤らず、バランスの取れた政権運営に努めてほしい。