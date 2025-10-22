自民党の高市早苗総裁が、女性初となる第104代内閣総理大臣に選出されました。高市新首相の誕生に、街からはさまざまな声が上がっています。

■号外は高市新首相の地元・奈良県でも

東京・有楽町では21日午後、号外が配られました。

号外は、高市新首相の地元・奈良県でも。

奈良県民

「奈良県民としてうれしいです」

私たちの暮らしは、どう変わるのでしょうか？

■街で聞いた「高市新政権に求めること」

『news zero』は21日午後、高市新首相に求めることを聞きました。

大学生（22）（東京・有楽町）

「社会保障とか奨学金の負担に押しつぶされることなく、暮らしやすい日本になればいいな」

会社員（38)（東京・品川区）

「国民の手取り増やす政策をしてほしい」

そして、高市新政権で力を入れようとしている経済対策についても。

主婦（40代）（東京・品川区）

「物の値段も光熱費も高いので、物価高に対抗できるようになったらいい」

■飲食店代表「消費税がなくなると生きやすくなる」

商店街で25年ほど生花店を営む社長は…。

生花店 社長（東京・品川区）

「僕はそんなに期待はしてない」

──商売をやっていて大変な部分は？

生花店 社長（東京・品川区）

「バイト料とかそういうの上げろ上げろというんだけど、我々も利益率とれないから、一般小売は大変。景気を良くしてもらいたいのが一番」

飲食店の代表は…。

創作料理店 代表（東京・品川区）

「自分も外食産業だが、消費税がなくなると、もうちょっと生きやすくなる」

子育てをする親としても…。

創作料理店 代表（東京・品川区）

「うちの下の子も待機児童になって奥さん働けていないので、もっと気軽に働きながら、子どもを産める環境を強くしてほしい」

■“台湾に近い政治家”とみてクギを刺す中国

新首相の誕生に世界も注目しています。

中国のSNSでは、高市新首相の就任が検索ランキングで1位に。

中国政府は…。

中国外務省 報道官

「日中両国は相互に歩み寄り（日本側が）歴史や台湾など重大な問題での政治的約束を守ることを望む」

“台湾に近い政治家”とみて、クギを刺しました。

その台湾の頼清徳総統は、SNSに祝意の言葉を投稿。

台湾・頼清徳総統

「台湾と日本は価値観を共有する緊密なパートナーであり、高市首相は台湾にとって揺るぎない友人です」

■トランプ大統領との会談、調整進む

そして、トランプ大統領は…。

アメリカ トランプ大統領（米・ワシントン 20日）

「マレーシアや日本に行く。他にもいくつかの国を訪問する。ツアーのようなものだ」

外交デビューとなるトランプ大統領との会談は今月27日から29日を軸に、調整が進んでいます。

（10月21日放送『news zero』より）